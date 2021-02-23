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54-летняя Ольга Сумская показала фото без макияжа и фильтров: "Какая есть"

23 февраля, 19:10

Элина Пелешенко

Актриса показала лицо крупным планом

Недавно Ольга Сумская показала, как выглядела в детстве и тогда поклонники не поскупились на комплименты. В этот раз актриса решила продемонстрировать, как выглядит без макияжа и фильтров.

У себя в Instagram актриса опубликовала видео во время поездки в поезде. Ольга Сумская решила показать свое лицо крупным планом без всяких фильтров и без косметики.

"Часто получаю сообщения, чтобы я делала Stories без фильтров. Вот без фильтров и без макияжа. Друзья, можете все рассмотреть. Ну конечно, с фильтрами лучше, а сейчас какая есть", – рассказала актриса.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

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Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska


Напомним, не так давно в Сети раскритиковали фото Ольги Сумской из-за увлечения фильтрами. Поклонники посоветовали актрисе, не обрабатывать так сильно фото.

Ранее мы рассказывали, что Виталий Борисюк спел для Ольги Сумской.

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Ольга Сумская фото без макияжа

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