55-летняя немка потратила 30 тысяч евро на татуировки (фото)

55-летняя Кирстен Тристан из немецкого Лейпцига потратила 30 тысяч евро, чтобы украсить свое тело татуировками. У женщины появилась армия фанатов в социальных сетях, где она регулярно публикует свои фотографии.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

Кирстен всю свою жизнь проходила без единой татуировки и даже о них не мечтала. Но, когда женщине исполнилось 50 лет, она поняла, что больше ничьим ожиданиям соответствовать не собирается, и решилась на первое тату, чтобы "добавить немного цвета".

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

"Слева – 2010 год, а справа – 2020-й. Десять лет назад я и не думала о таких грандиозных изменениях. Я тогда даже не любила татуировки, но времена меняются – и теперь я их обожаю. Наколки так много говорят о человеке", – рассказывает Тристан.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

Сейчас на Instagram женщины подписано 105 тысяч человек.

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Фото: Instagram | Kerstin Tristan

Напомним, ранее мы рассказывали о 35-летнем Сильвене Хелене, которого из-за татуировок и пирсинга уволили из детского сада. На мужчину с необычной внешностью пожаловались родители трехлетнего ребенка.

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Кроме этого, 20-летняя британка Нэнси Андерсон после посещения тату-салона заразилась опасной инфекцией.