6 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 6 апреля? Международный день спорта на благо мира и развития. День святого Захария – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Артемон, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 6 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 апреля.

6 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Международный день спорта на благо мира и развития (International Day of Sport for Development and Peace) был учрежден в 2013 году по инициативе ООН и Международного олимпийского комитета с целью мотивации людей и выработки основных ценностей спорта, таких как честная игра, согласованность в команде и уважение к оппоненту.

был учрежден в 2013 году по инициативе ООН и Международного олимпийского комитета с целью мотивации людей и выработки основных ценностей спорта, таких как честная игра, согласованность в команде и уважение к оппоненту. Всемирный день настольного тенниса (World Table Tennis Day) – еще один спортивный праздник, который, кстати, был приурочен к Международному дню спорта, начал отмечаться в 2015 году по инициативе Международной Федерации настольного тенниса с целью популяризации этого вида спорта, его продвижения, объединения людей и пропаганды здорового образа жизни.

– еще один спортивный праздник, который, кстати, был приурочен к Международному дню спорта, начал отмечаться в 2015 году по инициативе Международной Федерации настольного тенниса с целью популяризации этого вида спорта, его продвижения, объединения людей и пропаганды здорового образа жизни. День династии Чакри – национальный праздник отмечает Таиланд в честь основания в 1782 году правящей королевской династии Чакри.

Какой сегодня праздник

6 апреля в православной церкви начинается предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. Чтится память преподобного Захария монаха, святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского, преподобного Захария постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иакова исповедника.

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В народе 6 апреля почитался день Захария. В этот день крестьяне занимались уборкой дворов и подготовкой к празднику Благовещения, чтобы успеть все сделать до вечера, потому что в праздник работать грех. Во дворах жгли костры и обходили вокруг дома, чтобы изгнать нечистую силу. Накануне праздника православные собирались в церкви на службу.

Приметы на 6 апреля

если девушка отстоит всенощную, ей встретится хороший жених;

ночь теплая в канун Благовещения – к теплой весне;

выпала роса – не надо коням овса, будут добрые проса;

дождь в этот день обещает легкий год для домашнего скота;

пойдет снег – к урожаю гречки.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 апреля

1327 – итальянский поэт Франческо Петрарка впервые повстречал Лауру, которую полюбил с первого взгляда и воспевал в своих сонетах.

1748 – обнаружены руины древнеримского города Помпеи, погребенного под пеплом Везувия в І столетии нашей эры.

1814 – отречение Наполеона I от престола и восстановление династии Бурбонов.

1818 – в Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения, прообраз велосипеда.

1869 – запатентован целлулоид.

1938 – ученый-химик Рой Планкетт открыл тефлон.

1945 – в ходе Второй мировой войны началась Кенигсбергская операция.

1985 – американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.

1992 – Россия, Украина, Румыния и Молдавия приняли совместную декларацию о прекращении огня в Приднестровье.

Кто родился 6 апреля

1483 – предполагаемая дата рождения Рафаэля, видного итальянского художника и архитектора.

1670 – Жан-Батист Руссо, французский поэт-сатирик, автор эпиграмм.

1836 – Николай Склифосовский, российский хирург, педагог, профессор.

1927 – Джерри Маллиган, американский джазовый саксофонист, композитор, аранжировщик.

1942 – Барри Левинсон, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1953 – Кристофер Франке, немецкий и американский композитор, пионер в жанре электронной музыки.

1959 – Виктор Сарайкин, советский украинский актер театра и кино.

1965 – Эдуард Драч, украинский бандурист, поэт, бард.

1973 – Александр "Фоззи" Сидоренко, MC и DJ украинской группы "ТНМК".

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в очередном выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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