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6 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 6 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 6 апреля? Международный день спорта на благо мира и развития. День святого Захария – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Артемон, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 6 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 апреля.

6 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

6 апреля в православной церкви начинается предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. Чтится память преподобного Захария монаха, святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского, преподобного Захария постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иакова исповедника.

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В народе 6 апреля почитался день Захария. В этот день крестьяне занимались уборкой дворов и подготовкой к празднику Благовещения, чтобы успеть все сделать до вечера, потому что в праздник работать грех. Во дворах жгли костры и обходили вокруг дома, чтобы изгнать нечистую силу. Накануне праздника православные собирались в церкви на службу.

Приметы на 6 апреля

Интересные и важные события в Украине и мире 6 апреля

Кто родился 6 апреля

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