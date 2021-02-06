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6 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

6 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 6 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 6 февраля? Международный день бармена, 25-летний юбилей украинской антарктической станции им. Вернадского. День блаженной Ксении Петербургской – в православном календаре. Аксиньин день – в народном календаре. Именины празднуют: Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 февраля.

6 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

6 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобной Ксении, блаженной Ксении Петербургской, святителя Герасима Великопермского, Устьвимского, мученика Иоанна Казанского, мученика Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия, преподобного Македония, Сирийского отшельника. Перенесение мощей преподобномученика Анастасия Персидского.

В народе 6 февраля отмечался Аксиньин день, который также именовался Ксения-полузимница. Обычно к этому времени расходовалась половина запасов хлеба. В зависимости от количества запасов, хозяева старались корректировать расходы. Также в этот день изучали цены на рынке.

Приметы на 6 февраля

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