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6 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

6 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 6 марта в истории

Какой сегодня праздник, 6 марта? Международный день зубного врача, Всемирный день борьбы с глаукомой. Вселенская родительская поминальная суббота – в православном календаре. Тимофей Весновей – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 марта.

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6 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

6 марта в православной церкви чтится родительская суббота, почитается память всех от века усопших православных христиан – отцов, братьев и сестер наших. Также отмечается день памяти преподобного Тимофея, что в Символах, святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского, святителя Георгия, епископа Амастридского. Празднуется Козельщанской иконы Божией Матери.

В народе 6 марта почитался Тимофей Весновей. Люди верили, что этот святой имел дар исцеления и изгонял злых духов. Обычно в этот период уже дули теплые ветры и ощущался скорый приход весны. Считалось, что в день Весновея начинается движение соков в кленах и березах.

Приметы на 6 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 6 марта

Кто родился 6 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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