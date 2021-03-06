6 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 6 марта? Международный день зубного врача, Всемирный день борьбы с глаукомой. Вселенская родительская поминальная суббота – в православном календаре. Тимофей Весновей – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 марта.

Смотрите идеи лучших подарков к главных праздникам марта: что подарить на 8 Марта, Масленицу, День святого Патрика.

6 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Реклама

Международный день зубного врача (International Dentist Day) или День дантиста (Dentist’s Day) – профессиональный праздник стоматологов, который ежегодно отмечается 6 марта в честь изобретения американцем Джоном Гринвудом стоматологического бора в 1790 году.

– профессиональный праздник стоматологов, который ежегодно отмечается 6 марта в честь изобретения американцем Джоном Гринвудом стоматологического бора в 1790 году. Всемирный день борьбы с глаукомой проводиться с 2008 года по инициативе Всемирной ассоциации обществ глаукомы (WGA) и Всемирной ассоциации пациентов с глаукомой (WGPA) с целью профилактики, ранней диагностики и борьбы с этим опасным заболеванием глаз.

проводиться с 2008 года по инициативе Всемирной ассоциации обществ глаукомы (WGA) и Всемирной ассоциации пациентов с глаукомой (WGPA) с целью профилактики, ранней диагностики и борьбы с этим опасным заболеванием глаз. День независимости празднует Гана.

празднует Гана. День Магеллана отмечает Гуам.

отмечает Гуам. День печати празднуется в Монголии.

Какой сегодня праздник

6 марта в православной церкви чтится родительская суббота, почитается память всех от века усопших православных христиан – отцов, братьев и сестер наших. Также отмечается день памяти преподобного Тимофея, что в Символах, святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского, святителя Георгия, епископа Амастридского. Празднуется Козельщанской иконы Божией Матери.

В народе 6 марта почитался Тимофей Весновей. Люди верили, что этот святой имел дар исцеления и изгонял злых духов. Обычно в этот период уже дули теплые ветры и ощущался скорый приход весны. Считалось, что в день Весновея начинается движение соков в кленах и березах.

Приметы на 6 марта

дожить до Весновея, а там зима не страшна;

Тимофей Весновей – тепло у дверей;

на Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет.

если день Тимофея погожий – такой будет вся весна;

Интересные и важные события в Украине и мире 6 марта

1521 – Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам.

1853 – в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Травиата".

1869 – Дмитрий Менделеев представил Русскому химическому обществу свою периодическую систему химических элементов.

1918 – Центральная рада Украинской народной республики провозгласила административную реформу Украины.

1919 – принята первая конституция Украинской ССР.

1925 – в СССР вышел первый номер газеты "Пионерская правда".

1970 – в Англии вышел последний сингл группы "Битлз" Let It Be.

Кто родился 6 марта

1475 – Микеланджело Буонарроти, итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения.

1619 – Савиньен Сирано де Бержерак, французский прозаик, сатирик и драматург.

1934 – Михаил Жванецкий, российский писатель-сатирик.

1937 – Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт.

1946 – Дэвид Гилмор, британский композитор, гитарист, певец, участник группы Pink Floyd.

1946 – Владимир Талашко, советский и украинский актер театра и кино.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.