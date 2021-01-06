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6 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

6 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 января в истории

Какой сегодня праздник, 6 января? Навечерие Рождества Христова или Рождественский сочельник – в православном и народном календаре. Богоявление – у западных христиан. Именины празднуют: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 января.

6 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

6 января в православной церкви и у греко-католиков в Украине наступает навечерие Рождества Христова или Рождественский сочельник. Также чтится память преподобномученицы Евгении Римской и с нею Прота, Иакинфа и Клавдии, преподобного Николая монаха.

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В народе 6 января отмечается Рождественский сочельник. В этот день завершается многодневный Рождественский пост, однако есть нельзя до самого вечера. Появление первой вечерней звезды в сочельник знаменует Рождение Иисуса Христа. В канун праздника Рождества люди молятся, навещают своих родителей и крестных, просят друг у друга прощения, надевают светлую одежду и зажигают в доме свечи, чтобы привлечь благополучие. А затем вся семья собирается за праздничным столом, на котором обязательно должно быть 12 постных блюд – по числу апостолов. Также в Сочельник начинаются Святки, люди колядуют, а незамужние девушки гадают на судьбу и женихов.

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Приметы и запреты на 6 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Кто родился 6 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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