62-летняя Мадонна в одном белье смутила Сеть новыми фото: "Понесло старушку"

Певица Мадонна любит побаловать своих поклонников и хейтеров провокационными снимками. Накануне оказалось, что она украла фото незнакомки и "прифотошопила" свое лицо, а теперь 62-летняя звезда выложила в своем Instagram-профиле очень откровенные кадры.

В том, что знаменитости раздеваются для фото, давно нет ничего необычного, однако порой некоторые выбирают не совсем подходящие ракурсы. Вероятно, Мадонна из таких.

Мадонна

Фото: instagram.com/madonna

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На серии фотографий она запечатлена в одном белье и кепке, но так, что ее грудь едва придерживает бра. "Момент саморефлексии", – называет это исполнительница.

Мадонна

Фото: instagram.com/madonna

Фото озадачили поклонников Мадонны. Одни раскритиковали певицу: "Для чего ты публикуешь такие мерзкие снимки?", "Зачем?", "Бабуля, остановись".

Скриншот: instagram.com/madonna

А другие буквально засыпали звезду комплиментами и эмодзи с огоньком. "Ты просто богиня", "Выглядишь потрясающе", "Королева", "Разве возможно выглядеть так шикарно в твоем возрасте?" – пишут фанаты Мадонны.

Напомним, что ранее 62-летняя Мадонна испугала фанатов лицом, как у инопланетянина.