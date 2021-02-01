65-летний учитель на пенсии стал отцом 116 детей (фото)

Бывший учитель математики Клайв Джонс из Дерби (Великобритания) в течение восьми лет сдавал сперму и стал отцом 116 детей. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

"У меня есть что-то, что ничего не значит для меня, но значит все для них. Приятное чувство – видеть счастье, которое ты приносишь. Это вызывает привыкание", – объясняет свою позицию Клайв.

Британец Клайв Джонс стал отцом 116 детей

Фото: Daily Mail

Пенсионер жалуется, что возрастной ценз для мужчин-доноров в клиниках составляет 45 лет, поэтому ему пришлось искать клиенток в соцсети.

Любопытно, что у 65-летнего британца есть трое своих детей, рожденных в официальном браке. Но, к сожалению, мужчине пришлось подать на развод из-за скандалов на почве донорства.

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Сейчас пенсионер проводит большую часть своего времени за рулем своего фургона, доставляя свою сперму в дома клиенток. За свою услугу британец берет у каждой клиентки по 30 фунтов стерлингов (1160 грн). Ему даже не нужно себя рекламировать, женщины, отчаянно желающие стать матерями, находят Клайва сами.

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Напомним, ранее американский врач Куинси Фортье за годы работы в клинике тайно оплодотворил сотни пациенток.

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Кроме этого, женщина с некрасивым мужем для зачатия нашла привлекательного донора.