65-летняя Лариса Долина в топе и лосинах блеснула тонкой талией. Но фаны осудили за фотошоп

65-летняя российская артистка Лариса Долина, которая категорически отказывается выходить замуж, похвасталась своей изящной фигурой. Звезда позировала в эпатажном наряде, который подчеркнул ее поразительно тонкую талию.
На фото, опубликованном в Instagram, Лариса Долина позировала в гримерке. На певице был серебристый топ без рукавов и блестящие красные леггинсы. Наряд подчеркнул изящные изгибы фигуры артистки.
Лариса Долина / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official
У певицы также был яркий мейк – губы алого цвета и пышные черные ресницы.
Но некоторые подписчики вместо комплиментов раскритиковали снимок Ларисы Долиной:
- "Это что за фотошоп"
- "Один фотошоп!"
- "Сколько фотошопа"
- "Уу, какие фильтры"
Но были и те, кто оценил внешний вид артистки:
- "Разве так можно? Аяяй!"
- "Лариса, Вас не узнать. Расцветаете"
- "Вот это фигурка"
Ранее стало известно, что на свое похудение Лариса Долина потратила больше 13 тысяч долларов.