65-летняя Лариса Долина в топе и лосинах блеснула тонкой талией. Но фаны осудили за фотошоп

Звезда позировала в гримерке после выступления

65-летняя российская артистка Лариса Долина, которая категорически отказывается выходить замуж, похвасталась своей изящной фигурой. Звезда позировала в эпатажном наряде, который подчеркнул ее поразительно тонкую талию.

На фото, опубликованном в Instagram, Лариса Долина позировала в гримерке. На певице был серебристый топ без рукавов и блестящие красные леггинсы. Наряд подчеркнул изящные изгибы фигуры артистки.

Лариса Долина / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

У певицы также был яркий мейк – губы алого цвета и пышные черные ресницы.

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Но некоторые подписчики вместо комплиментов раскритиковали снимок Ларисы Долиной:

"Это что за фотошоп"

"Один фотошоп!"

"Сколько фотошопа"

"Уу, какие фильтры"

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Но были и те, кто оценил внешний вид артистки:

"Разве так можно? Аяяй!"

"Лариса, Вас не узнать. Расцветаете"

"Вот это фигурка"

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Ранее стало известно, что на свое похудение Лариса Долина потратила больше 13 тысяч долларов.