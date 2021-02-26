650 тысяч гривен за абонемент! Мы нашли самый дорогой фитнес-центр Киева (репортаж)

Мы нашли спорткомплекс, который является любимым местом для селебрити и есть самым дорогим в столице. После увиденного поняли, для чего держат в секрете цену VIP-карты и почему самый дешевый прайс абонемента стартует от 59 тысяч гривен.

Особенности клуба для богачей

"Царский" — лайфстайл-курорт, где есть фитнес-центр, аква-лаунж, банные процедуры, корнер красоты и летняя терраса с бассейном. Словом, все, что пожелает душа богача, который готов заплатить огромные деньги за спортивные активности и отдых.

"Царский" / Фото: Царский

А прайс на самую дорогую VIP-карту "Инфинити" составляет 650 тысяч гривен! Кстати, ее цену вам не рассекретят по телефону или по смс. Такую информацию вы можете узнать только на офлайн-презентации в клубе. Что я и сделала!

Первые впечатления о клубе — дорого, много мрамора и дизайнерских деталей, которые намекают, что цены здесь такие же космические, как и услуги!

Дизайнерские решения комплекса / Фото: Сегодня

Клиенту с премиальной картой "Инфинити" предлагают безлимитное посещение клуба в течение 12 месяцев! Есть карта и дешевле — Unlimited (также безлимитная) за 69 тысяч 200 гривен. Но самое дешевое предложение стартует от 59 тысяч гривен, для членов клуба с 17 лет.

Но сомневаемся, что оно заинтересует богачей, которые привыкли получать все и даже больше! Ведь если сравнить преимущества карты за 650 тысяч гривен и карты за 69 200 гривен, то возможности последней выглядят откровенно "уныло".

Дорогие изюминки "Инфинити"

Что же тогда входит в VIP-карту? Все и побольше! Позаботились о клиентах премиум-ранга, чтобы они не только машину самостоятельно не парковали, но и одежду не стирали.

Посещение фитнес-центра, аква-лаунжа, банных локаций и летней террасы с бассейном входит в стоимость всех карт. Но только в предложении по 650 тысяч гривен есть эксклюзив.

Владелец "Инфинити" имеет безлим на индивидуальные тренировки в спортзале с тренером. Может бронировать их хоть каждый день в течение года. А вот обладатель карты за 69 200 гривен имеет только 2 бесплатных тренировки.

Спортивный зал / Фото: Сегодня

Кстати, дизайн зала сам намекает, что абонемент здесь явно не за 1000 гривен. Не обошлось и без современных тренажеров: например, во время бега вы сможете просматривать YouTube или пообщаться с родными по онлайн-связи.

Новейшие тренажеры с интернетом / Фото: Сегодня

Еще пользователь "Инфинити" может забронировать целую студию, например, йоги. А почему бы и нет?

Чуть не забыла о диджее в спортзале. Он здесь также есть и играет сеты дважды в неделю. Поэтому о наушниках с плейлистом можете забыть, здесь это неактуально. Если гулять, то на все 650 тысяч гривен!

Здесь вам также не нужно волноваться о двухместном шезлонге в аква-лаунже, его автоматически забронируют на ваше имя.

Аква-лаунж / Фото: Царский

Такая же ситуация и с парковой: есть личное место и вас будет обслуживать парковщик.

Вернемся к локации бассейна. Выход к нему персональный, с VIP-раздевалок. Кстати, о раздевалке: так они выглядят у пользователей с более дешевыми карточками.

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Раздевалка / Фото: Сегодня

Пол из мрамора, минималистичная мебель и удобные диваны.

Раздевалка не VIP-формата / Фото: Сегодня

А в самом дорогом предложении раздевалки еще эстетичнее, но они рассчитаны на меньшее количество посетителей. Понимаем, не всем под силу заплатить больше полмиллиона гривен в год за абонемент.

К слову, в випке запретили фотографировать, но удалось сделать единственное фото бесплатного мини-бара, сверху которого телевизор. А еще здесь каждый имеет персональный шкаф, и такого в другой раздевалке не найти.

Мини-бар в VIP-раздевалках / Фото: Сегодня

Владельцам "Инфинити" также можно забыть о стирке спортивной формы дома, потому что ее постирают в комплексе. И о здоровье богачей беспокоятся: клиенты могут проходить комплексные медосмотры.

Также в клубе есть корнер красоты, где владельцу самой дорогой карты можно 20 раз бесплатно воспользоваться услугами: от массажа до процедур у косметолога. Для клиентов с другими картами — это платно.

Корнер красоты / Фото: Сегодня

Как ни странно, среди посетителей клуба немало селебрити, которым по карману высокий прайс. На тренировках можно увидеть спортсмена Александра Усика, телеведущую Валерию Крук, певицу Дашу Астафьеву и многих других.

Посетители самого дорогого комплекса / Фото: Instagram

Абонемент в "Царский" — билет в высшее общество (попасть куда мечтают многие), и атмосфера здесь соответствующая.

Неожиданный подход "Царского"

Если вы купите карту за 650 тысяч гривен, то не только вы будете наслаждаться бассейном и дорогой жизнью, но и ваши друзья! Потому что она включает также 70 гостевых визитов. В карте за 69 200 гривен — их всего три.

Удивило то, что в "Инфинити" не входят услуги ресторана, расположенного на территории комплекса. За еду придется платить отдельно. Словом, за такие безумные деньги могли предложить хотя бы обед один раз в день.

После презентации менеджер лайфстайл-курорта рассказала, что 6-значный прайс они специально объявляют только в клубе. Чтобы у потенциального клиента был меньший шок! Согласитесь, понять за что такая цена значительно легче, когда ты стоишь в зале, который похож на роскошный дом.

Зал в спортивном комплексе / Фото: Сегодня

Кстати, перед пандемией карта "Инфинити" стоила 850 тысяч гривен, но руководство все же решило уменьшить цену из-за нестабильной ситуации в стране.

Надеемся, что после снижения цены все-таки больше киевлян смогли себе позволить роскошные услуги "Царского"

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