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7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 7 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 7 апреля? Всемирный день здоровья. Благовещение Пресвятой Богородицы – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Савва, Тихон.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 7 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 апреля.

7 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

7 апреля в православной церкви отмечается великий праздник – Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он знаменует благое и радостное для всех людей событие: непорочная Дева Мария получила от архангела Гавриила благую весть о зачатии и рождении Ею Божественного Младенца. Также празднуется икона Благовещения Божьей Матери.

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В народе 7 апреля отмечалось Благовещенье, которое также называлось Бабий праздник. Это один из наиболее любимых и почитаемых в народе праздников, его также воспринимали как праздник весны и начало нового сельскохозяйственного года. А потому зерно по традиции освящали перед посевом.

Существовал древний обычай в день Благовещения выпускать на волю птиц. Обряд, приуроченный к весеннему равноденствию, символизировал возвращение птиц, готовых вить гнезда и производить потомство. Узнайте другие интересные обряды и ритуалы в праздник Благовещения.

Приметы на 7 апреля

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Интересные и важные события в Украине и мире 7 апреля

Кто родился 7 апреля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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