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7 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 7 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 7 февраля?День святителя Григория Богослова, празднование иконы Божией Матери, именуемой "Утоли моя печали" – в православном календаре. Григорьев день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 февраля.

7 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

7 февраля в православной церкви чтится день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, святителя Моисея, архиепископа Новгородского, мученицы Филицаты и сыновей его Януария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала, преподобного Поплия Сирийского, преподобного Мара, певца. Празднование иконы Божией Матери, именуемой "Утоли моя печали".

В народе 7 февраля отмечался Григорьев день, который также именовался Григорий-весноуказатель. Обычно в этот день ждали поворота к весне и внимательно следили за погодой. На Григория делали долгосрочный прогноз. Также в Григорьев день важно было вспоминать о добрых делах других людей и самим совершать хорошие поступки. А вот хвастаться этим нельзя, потому что Господь и так все добрые дела видит. Творить добро нужно не для показухи и похвалы, а ради собственной души.

Приметы на 7 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 7 февраля

Кто родился 7 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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