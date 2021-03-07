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7 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 7 марта в истории

Какой сегодня праздник, 7 марта? Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Маврикиев день – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор, Филарет, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 марта.

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7 марта: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

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Какой сегодня праздник

7 марта в православной церкви отмечается мясопустное воскресенье о Страшном суде. Обретение мощей мучеников, что в Евгении. День памяти мучеников Маврикия и 70-ти воинов Фотина, Феодора, Филиппа и других, преподобных Фаласия, Лимния и Варадата, отшельников сирийских, преподобного Афанасия, исповедника.

В народе 7 марта отмечался Маврикиев день. Люди наблюдали, что на Маврикия прилетают грачи, скворцы и ласточки. С этого периода начинались первые работы в поле и в огороде, вывозился навоз и начиналось удобрение земель после зимы. Также в этот день крестьяне сеяли раннюю капусту.

Приметы на 7 марта

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Кто родился 7 марта

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