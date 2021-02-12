7 причин ненавидеть День святого Валентина и все, что с ним связано

Одни ждут не дождутся 14 февраля, а другие пытаются выбросить этот день из своей жизни

Да, совсем скоро нас постигнет День святого Валентина. Этот тот самый праздник, когда любовь просто витает в воздухе, переполняя сердца людей, и невозможно от нее спастись.

Одни ждут не дождутся романтического 14 февраля, а другие пытаются выбросить этот день из своей жизни. Мы решили выяснить – почему?

Как оказалось, на это есть весомые причины.

К слову, если вы еще не решили, как провести День святого Валентина, то мы идем вам на помощь – вот 14 креативных идей для влюбленных, о том, как нескучно провести день вместе.

1. Космические цены

Наверняка, вы замечали, что цены на цветы и некоторые ходовые подарки накануне Дня святого Валентина резко начинают расти.

Рассматривая цифры продаж конфет, цветов и открыток, реализованных в преддверии 14 февраля, многие сходятся на том, что День всех влюбленных – один большой и гениальный маркетинговый трюк.

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Согласитесь, бизнесу тоже нужно как-то выживать. Вот он и выживает от Нового года, Рождества и других зимних праздников до Дня святого Валентина, 8 Марта и майских праздников.

2. 14 февраля – день разочарования

Именно в этот день многие пары ссорятся, хотя об этом не принято говорить. Букет оказался слишком маленьким, подарок – купленным по акции, а ресторан – притоном для маргиналов.

Иногда, чтобы порадовать любимого человека, достаточно приготовить вкусный ужин, убрать в доме, постирать или починить годами скрипящий кухонный шкафчик. Сделайте это.

3. Невозможно зайти в соцсети

14 февраля они переполнены всем, кроме здравого смысла. Одни делятся фотографиями уже упомянутых выше букетов и подарков, а также самим существованием любящего их человека, другие – постят мемы и пытаются всевозможными способами высмеять первых.

4. Оккупация салонов красоты

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Привычный график стрижки и маникюра в начале февраля нарушается. Записаться в салон красоты или парикмахерскую в это время невозможно: свободных мест нет, а если есть, то в очень неудобное время.

Многие почему-то думают, что ухаживать за собой нужно только по праздникам. Не делайте так.

5. Ненормированный рабочий график

Представьте себе, что ваша девушка или парень – хирург. Да, людям нужно делать операции даже по праздникам. А вы рискуете провести День святого Валентина с пивом и пиццей, сотый раз пересматривая очередную серию "Друзей".

6. День святого Валентина ничего не меняет в жизни

После поэтического 14 февраля, как ни странно, наступит весьма прозаическое 15 февраля. Вопрос: чем этот день хуже? Почему не признаться в любви и не сделать подарок любимому человеку 16 февраля. Наверное, мы никогда этого не узнаем.

7. Депрессия для одиноких

Если у вас нет любимого человека, то прожить 14 февраля и не впасть в депрессию – это целый квест. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы не быть публичной.

Но некоторые люди считают, что они просто обязаны рассказать историю своей большой любви непонятно кому и непонятно зачем. Держите, пожалуйста, себя в руках.

Напомним, что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей.

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