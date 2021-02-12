Версія українською
$ 27,84
33,81

7 причин ненавидеть День святого Валентина и все, что с ним связано

12 февраля, 11:21

Владимир Грисюк

Одни ждут не дождутся 14 февраля, а другие пытаются выбросить этот день из своей жизни

Да, совсем скоро нас постигнет День святого Валентина. Этот тот самый праздник, когда любовь просто витает в воздухе, переполняя сердца людей, и невозможно от нее спастись.

Одни ждут не дождутся романтического 14 февраля, а другие пытаются выбросить этот день из своей жизни. Мы решили выяснить – почему?

Как оказалось, на это есть весомые причины.

К слову, если вы еще не решили, как провести День святого Валентина, то мы идем вам на помощь – вот 14 креативных идей для влюбленных, о том, как нескучно провести день вместе.

1. Космические цены

Наверняка, вы замечали, что цены на цветы и некоторые ходовые подарки накануне Дня святого Валентина резко начинают расти.

Рассматривая цифры продаж конфет, цветов и открыток, реализованных в преддверии 14 февраля, многие сходятся на том, что День всех влюбленных – один большой и гениальный маркетинговый трюк.

Читайте также: Что дарить на 14 февраля каждому знаку зодиака

Согласитесь, бизнесу тоже нужно как-то выживать. Вот он и выживает от Нового года, Рождества и других зимних праздников до Дня святого Валентина, 8 Марта и майских праздников.

2. 14 февраля – день разочарования

Именно в этот день многие пары ссорятся, хотя об этом не принято говорить. Букет оказался слишком маленьким, подарок – купленным по акции, а ресторан – притоном для маргиналов.

Иногда, чтобы порадовать любимого человека, достаточно приготовить вкусный ужин, убрать в доме, постирать или починить годами скрипящий кухонный шкафчик. Сделайте это.

3. Невозможно зайти в соцсети

14 февраля они переполнены всем, кроме здравого смысла. Одни делятся фотографиями уже упомянутых выше букетов и подарков, а также самим существованием любящего их человека, другие – постят мемы и пытаются всевозможными способами высмеять первых.

4. Оккупация салонов красоты

Реклама

Привычный график стрижки и маникюра в начале февраля нарушается. Записаться в салон красоты или парикмахерскую в это время невозможно: свободных мест нет, а если есть, то в очень неудобное время.

Многие почему-то думают, что ухаживать за собой нужно только по праздникам. Не делайте так.

5. Ненормированный рабочий график

Представьте себе, что ваша девушка или парень – хирург. Да, людям нужно делать операции даже по праздникам. А вы рискуете провести День святого Валентина с пивом и пиццей, сотый раз пересматривая очередную серию "Друзей".

6. День святого Валентина ничего не меняет в жизни

После поэтического 14 февраля, как ни странно, наступит весьма прозаическое 15 февраля. Вопрос: чем этот день хуже? Почему не признаться в любви и не сделать подарок любимому человеку 16 февраля. Наверное, мы никогда этого не узнаем.

7. Депрессия для одиноких

Если у вас нет любимого человека, то прожить 14 февраля и не впасть в депрессию – это целый квест. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы не быть публичной.

Но некоторые люди считают, что они просто обязаны рассказать историю своей большой любви непонятно кому и непонятно зачем. Держите, пожалуйста, себя в руках.

Напомним, что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей.

Смотрите также видео, как зарабатывают на Дне святого Валентина:

Новости на эту же тему:

Что дарить на 14 февраля каждому знаку зодиака Как киноманам необычно отметить День влюбленных 14 оригинальных идей ко Дню святого Валентина для влюбленных Что украинцы чаще всего покупают на 14 февраля — список подарков
праздники День святого Валентина день всех влюбленных

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Чудовищная трагедия в Кривом Роге: произошло страшное
Оксана Баюл жестко заставила российскую журналистку извиняться
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой