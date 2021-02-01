7 продуктов, которые прекрасно поддерживают молодость

Особенно важно включить их в рацион женщинам после 35 лет

Что нужно есть, какие продукты обязательны в рационе для поддержки молодости – это интересует многих. Тем более тех, кому немного за 35 лет. Мы писали о самых полезных фруктах зимы, они прекрасно поддерживают организм. И вот еще 7 продуктов, которые, по мнению диетологов, продляют молодость.

№1. Фруктовые смузи

Смузи с черникой, малиной и ежевикой / Фото: Depositphotos

Фруктовые смузи содержат антиоксиданты. Они способны предотвратить повреждение кожи свободными радикалами. Они также являются отличным способом избежать обезвоживания, что само по себе улучшает состояние кожи. Усилит эффект смузи семена конопли, авокадо.

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№2. Авокадо

/ Фото: Depositphotos

Это феноменальный источник мононенасыщенных жирных кислот, которые могут помочь защитить кожу от преждевременного старения. Жирные кислоты омега-3 (их достаточно в авокадо) уменьшают сухость кожи.

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№3. Семена чиа

Пудинг с семенами чиа / Фото: Depositphotos

Еще один чемпион по содержанию жирных кислот омега-3. Семена чиа помогают уменьшить воспаление, а еще – поддерживать влагу в коже, что крайне важно для ее упругости и молодости.

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№4. Яйца

/ Фото: Depositphotos Реклама

Отличный выбор для завтрака. В яйцах содержатся белок и витамин D. Витамин D может защитить кожу от УФ-излучения. Тем более что с возрастом способность нашего организма вырабатывать витамин D снижается, поэтому важно потреблять его с пищей. Чтобы получить бонусные баллы против старения, ешьте яйца в сочетании с овощами: шпинат, капуста или болгарский перец.

№5. Тофу

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Тофу содержит белок, который является одним из строительных блоков клеток кожи, а также изофлавоны сои, которые значительно уменьшают морщины и повышают эластичность кожи. Тофу – хороший источник цинка. Цинк предотвращает повреждение организма свободными радикалами и способствует восстановлению клеток.

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№6. Помидоры

/ Фото: Pixabay

В помидорах содержится ликопин, фитохимическое вещество, которое делает этот овощ красным. И это вещество обладает противовоспалительным действием и снижает чувствительность вашей кожи к УФ-излучению. Помидоры также богаты витамином B, который обладает антивозрастными свойствами и может защищать кожу от появления пигментных пятен и способствует восстановлению клеток.

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№7. Черника

/ Фото: Pixabay

В чернике достаточно полифенолов, известных защитным действием, предотвращающим ранние признаки старения кожи. Полифенолы могут действовать как солнцезащитный крем, помогая защитить клетки кожи от повреждений УФ-лучами, которые приводят к появлению морщин.

По материалам Еatthis.com.

Здесь узнаете о продуктах, которые нужно исключить из рациона, чтобы чувствовать себя лучше.