7 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 7 января?Рождество Христово – в православном и народном календаре. Также это государственный праздник и официальный выходной день.
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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 января.
Какой сегодня праздник
В день Рождества Христова, 7 января, верующие вспоминают величайшее чудо – Рождение Иисуса Христа. Они посещают храмы, где проходят праздничные богослужение.
Также 7 января все старались посетить родных и близких, чтобы разделить с ними праздничную трапезу. Сохранилась даже традиция ходить в гости к родителям и крестным. Хорошая примета – если в дом первыми войдет двое мужчин. Это означает, что в течение года в семье не будет ссор. Если же первой в дом входит женщина, то эта примета не радует: считается, что это к несчастьям и болезням.
Начинаются Святки, которые продлятся вплоть до 18 января. В этот период люди старались веселиться, устраивали гуляния, справляли свадьбы. Также, согласно приметам, именно 7 января начинаются настоящие Рождественские морозы.
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Народные приметы 7 января
- если на Рождество оттепель – весна будет теплой и ранней;
- ударили морозы на Рождество – так же холодно будет и на Крещение;
- если в Рождество кошка когтями стену дерет, значит, скоро погода испортится;
- кошка скрутилась в клубок – к сильным морозам;
- высокие сугробы 7 января предвещают благополучный год;
- оттепель в день Рождества Христова предвещает раннюю и теплую весну;
- ясная луна на небе – к сильным морозам;
- сыграть свадьбу 7 января – к счастливому браку;
- если на улице разыгралась метель – быть ранней весне;
- чтобы загаданное желание сбылось, нужно в Рождество помолиться, глядя на небо;
- нельзя 7 января ругаться, работать, переезжать на новое место и думать о чем-то плохом.
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Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
Интересные и важные события в Украине и мире 7 января
- 1558 – Франция захватила последние английские земли в континентальной Европе.
- 1610 – открытие четырех крупнейших спутников Юпитера Галилео Галилеем.
- 1965 – Индонезия объявила о своем выходе из ООН.
- 2015 – в Париже произошел теракт в редакции Charlie Hebdo.
Кто родился 7 января
- 1827 – Сэндфорд Флеминг, канадский инженер-железнодорожник.
- 1887 – Оскар Лутс, эстонский писатель и драматург.
- 1956 – Дэвид Карузо, американский киноактер.
- 1964 – Николас Кейдж, американский актер, режиссер, продюсер.
- 1991 – Эден Азар, бельгийский футболист.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
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