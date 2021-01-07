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7 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 января в истории

Какой сегодня праздник, 7 января?Рождество Христово – в православном и народном календаре. Также это государственный праздник и официальный выходной день.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 января.

7 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

В день Рождества Христова, 7 января, верующие вспоминают величайшее чудо – Рождение Иисуса Христа. Они посещают храмы, где проходят праздничные богослужение.

Также 7 января все старались посетить родных и близких, чтобы разделить с ними праздничную трапезу. Сохранилась даже традиция ходить в гости к родителям и крестным. Хорошая примета – если в дом первыми войдет двое мужчин. Это означает, что в течение года в семье не будет ссор. Если же первой в дом входит женщина, то эта примета не радует: считается, что это к несчастьям и болезням.

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Начинаются Святки, которые продлятся вплоть до 18 января. В этот период люди старались веселиться, устраивали гуляния, справляли свадьбы. Также, согласно приметам, именно 7 января начинаются настоящие Рождественские морозы.

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Народные приметы 7 января

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Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 7 января

Кто родился 7 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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