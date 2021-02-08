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70-летний пенсионер переплыл Атлантику. Он объяснил свой поступок и стал вдвойне героем

8 февраля, 13:11

Владимир Грисюк

Британец Фрэнк Ротвелл установил новый мировой рекорд

70-летний Фрэнк Ротвелл из Великобритании пересек Атлантический океан и установил новый мировой рекорд. Благодаря этому мужчине удалось собрать почти 650 тысяч фунтов стерлингов для исследования болезни Альцгеймера.

Британец стал самым пожилым человеком, который в одиночку переплыл Атлантику. Его путешествие началось в прошлом году, 12 декабря, на Канарах. С тех пор Фрэнк преодолел три тысячи миль.

Сюжет Анны Костюченко Видео: Сегодня

Мужчина сделал это ради благородной цели: он хочет собрать деньги для исследования болезни Альцгеймера. От этой болезни умер зять путешественника. Собранные британцем деньги, 650 тысяч фунтов стерлингов, пойдут на изучение причин деменции.

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Напомним, ранее 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

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Кроме этого, египтянин готовится стать самым возрастным футболистом в 75 лет.

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видео Великобритания рекорд атлантический океан

Источники: Сегодня , Alzheimers Research UK/PA

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