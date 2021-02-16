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71-летнего Михаила Боярского госпитализировали

16 февраля, 11:13

Анна Пономаренко

Актер находится в сознании

Знаменитый советский и российский актер, 71-летний Михаил Боярский, госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Звездач.

Точного диагноза пока нет. Известно, что это не COVID-19. Актер находится в сознании.

"Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей", — рассказала супруга актера.

Михаил Боярский / Фото: Instagram

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Ранее мы сообщали, что хореограф Григорий Чапкис, который еще месяц назад после выписки из больницы плохо себя чувствовал, попал в реанимацию. В ночь на 9 февраля его забрала скорая и доставила в Киевскую городскую клиническую больницу. После перенесенного воспаления легких у Григория Чапкиса начались осложнения. Диагноз еще неизвестен, а пока артист находится в реанимации.

Напомним, российского актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией.

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Михаил Боярский

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