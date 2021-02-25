Внесенный в базу "Миротворца" 71-летний Борис Щербаков заболел COVID-19

71-летний советский и российский актер кино и театра Борис Щербаков заразился коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.
Известно, что тест актер сдал совсем недавно и теперь он находится на самоизоляции.
"Актер получил положительный тест накануне 23 февраля. После этого ушел на самоизоляцию. В контактах двое: жена — актриса Татьяна Бронзова — и их сын Василий. Врачи опасаются за здоровье Бориса Васильевича. Он входит в группу риска по возрасту", – говорится в сообщении.
Борис Щербаков известен зрителю по ролям во многих фильмах: "Гостья из будущего", "Третий не лишний", в сериале "Марш Турецкого" и других кинолентах.
Актер был внесен в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма для съемок в пропагандистском фильме "Крым".
Отметим, что в конце прошлого и в начале этого года от COVID-19 скончалось немало артистов и других деятелей искусства. Почти все они были в группе риска.
Ранее мы сообщали, что один из создателей "Симпсонов" умер из-за коронавируса.
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