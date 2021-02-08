8 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 8 февраля? Международный день борьбы с эпилепсией. День Федора Студита – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Иларион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 февраля.

8 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Международный день борьбы с эпилепсией (International Epilepsy Day) ежегодно проводится с 2015 года во второй понедельник февраля по инициативе Международного бюро эпилепсии и Международной лиги против эпилепсии с целью освещения проблем людей с эпилепсией во всем мире и улучшения информирования о данном заболевании.

ежегодно проводится с 2015 года во второй понедельник февраля по инициативе Международного бюро эпилепсии и Международной лиги против эпилепсии с целью освещения проблем людей с эпилепсией во всем мире и улучшения информирования о данном заболевании. День Службы исполнения наказаний в Польше – отмечается с 2011 года, поскольку в этот день польская служба прошла один из этапов реформирования и приурочен к дню указа 1919 года об организации директоров районных тюрем.

– отмечается с 2011 года, поскольку в этот день польская служба прошла один из этапов реформирования и приурочен к дню указа 1919 года об организации директоров районных тюрем. День Прешерна – это национальный день словенской культуры, отмечаемый в стране в память о словенском поэте Франце Прешерне, основоположнике литературного словенского языка.

Какой сегодня праздник

8 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна, преподобного Ксенофонта Робейского, Мучеников Анании, пресвитера, Петра, сторожа тюрьмы, с ними семь воинов, преподобного Симеона Ветхого. Перенесение мощей преподобного Федора, игумена Студийского, святителя Иосифа, архиепископа Солунского, благоверного Давида ІІІ Восстановителя, царя Иверии и Абхазии.

В народе 8 февраля почитался Федор Студит или Федор-поминальник. В своих молитвах люди просили святого Федора о защите от пожаров, от нападения диких зверей, а еще исцеления от болей в груди и желудке. Верили, что в этот день умершие тоскуют по своим родным и ходят по земле. Также этот день называли гороховым, потому что по гороху пытались определить, какая будет погода.

Приметы на 8 февраля

Федор Студит землю студит;

какая погода в этот день, такой будет весна;

если сухие горошины звонко катаются по блюду – ждать сильных морозов;

а если горох катается бесшумно – будут тихие снегопады;

людям, рожденным в этот день, полагалось есть гороховую кашу, чтобы она дала им сил на весь год.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 февраля

1879 – в Канаде Сэндфорд Флеминг впервые предложил идею о введении всемирного времени.

1919 – опубликован декрет СНК РСФСР "О введении счета времени по международной системе".

1921 – СНК УССР принял декрет о заповеднике "Аскания-Нова".

1943 – Вторая мировая война: в ходе Харьковской наступательной операции от немецких захватчиков освобожден город Курск.

1956 – в Лондоне введен в эксплуатацию двухэтажный автобус "Рутмастер", ставший впоследствии символом Лондона.

1960 – на голливудской "Аллее славы" установлены первые 8 звезд.

1994 – Украина подписала рамочный документ программы НАТО "Партнерство во имя мира".

Кто родился 8 февраля

1828 – Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики.

1834 – Дмитрий Менделеев, русский химик, ученый-энциклопедист, автор Периодической системы химических элементов.

1920 – Лана Тернер, американская киноактриса.

1925 – Джек Леммон, американский актер.

1928 – Вячеслав Тихонов, советский и российский киноактер.

1930 – Диана Петриненко, украинская, советская певица.

1931 – Джеймс Дин, американский киноактер.

1932 – Джон Уильямс, американский композитор и дирижер.

1969 – Мэри Маккормак, американская актриса театра, кино и телевидения.

1969 – Сергей Сивохо, украинский актер кино и телевидения, теле- и радиоведущий, продюсер, певец, шоумен, пародист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.