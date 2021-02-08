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8 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 8 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 8 февраля? Международный день борьбы с эпилепсией. День Федора Студита – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Иларион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 февраля.

8 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

8 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна, преподобного Ксенофонта Робейского, Мучеников Анании, пресвитера, Петра, сторожа тюрьмы, с ними семь воинов, преподобного Симеона Ветхого. Перенесение мощей преподобного Федора, игумена Студийского, святителя Иосифа, архиепископа Солунского, благоверного Давида ІІІ Восстановителя, царя Иверии и Абхазии.

В народе 8 февраля почитался Федор Студит или Федор-поминальник. В своих молитвах люди просили святого Федора о защите от пожаров, от нападения диких зверей, а еще исцеления от болей в груди и желудке. Верили, что в этот день умершие тоскуют по своим родным и ходят по земле. Также этот день называли гороховым, потому что по гороху пытались определить, какая будет погода.

Приметы на 8 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 8 февраля

Кто родился 8 февраля

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