Какие цветы дарят на 8 Марта любимым женщинам

Важно правильно подобрать, какие цветы нужно дарить на 8 Марта и кому

Если вы уже определились с подарками для своих дорогих женщин, то теперь осталось выбрать настоящий красивый букет. Самыми традиционными цветами на 8 Марта справедливо считаются тюльпаны, мимоза, нарциссы, розы. Однако спектр цветов для весеннего букета довольно большой. Нужно только правильно подобрать, какие цветы нужно дарить на 8 Марта и кому. Мы подскажем, как найти идеальные цветы на 8 Марта для всех любимых женщин.

Смотрите 5 самых оригинальных подарков к 8 Марта.

8 Марта для любимой девушки

Орхидея / Фото: Unsplash

Возлюбленной лучше дарить лаванду, орхидею, розу или ландыши. Конечно, можно сделать прекрасный букет.

Цветы для мамы на 8 Марта

Розы / Фото: Unsplash

Маме можно подарить розы, гвоздики, мимозу, тюльпаны. Роза издавна считается символом любви, нежности, почитания и уважения.

Букет на 8 Марта для жены

Герберы / Фото: Unsplash

Супруге для подарка в праздник отлично подойдут герберы, розы, альстромерии, астры, колокольчики. Не важно количество – главное, не забыть подарить и лучше с самого утра.

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Читайте также: Самые банальные подарки: что нельзя дарить на 8 Марта Какие цветы дарить коллегам на 8 Марта Гвоздики / Фото: Unsplash

Женщинам на работе хорошо подойдут гвоздики, мимоза, тюльпаны, жасмин или магнолия. Кто-то считает, что гвоздики не желательно дарить, однако разные цвета можно прекрасно соединить в один букет.

Букет для бабушки в женский праздник

Тюльпаны / Фото: Unsplash

Бабушкам нужно дарить желтые тюльпаны, белые розы или фиалки.

8 Марта: лучшие цветы для родственниц

Нарцисс / Фото: Unsplash

Сестре и свекрови лучше преподнести розы, нарциссы, лилии, ирисы, маргаритки или лотос.

Ранее мы рассказывали, что хочет мама на 8 Марта: идеи практичных подарков.