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8 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 8 марта в истории

Какой сегодня праздник, 8 марта?Международный женский день, День Содружества наций и начало Масленицы. Сырная седмица – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 марта.

Смотрите идеи лучших подарков к главным праздникам марта: что подарить на 8 Марта, Масленицу, День святого Патрика.

8 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

8 марта в православной церкви отмечают Сырную (Масляную) седмицу. Также чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, отшельников сирийских, преподобного Александра, монаха, игумена обители "Неусыпающих".

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В 2021 году на 8 марта приходится начало Масленицы. Это всенародно любимый веселый праздник встречи весны и проводов зимы, который длится целую неделю, с 8 по 14 марта. В этот период издавна устраивали народные гулянья, встречали гостей и сами ходили в гости, угощались блинами и другими традиционными блюдами. А вот мясо в этот период есть уже было нельзя, потому что Масленица – подготовительный этап перед долгим суровым Великим постом. Помимо Масленицы, в народе 8 марта отмечали Поликарпов день.

Приметы на 8 марта:

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Интересные и важные события в Украине и мире 8 марта

Кто родился 8 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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