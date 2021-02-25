8 Марта не в ресторане: три локации по Украине, которые вы захотите посетить

Нашли для вас три интересных места в Украине, куда можно отправиться на 8 Марта. Спойлер: ресторанов не будет, но не обойдется без локаций, которые вы захотите увидеть как можно быстрее.

Релакс в отеле на природе

Это идеальный вариант для тех, кто любит фауну, но не хочет отказываться и от благ цивилизации. Ключевое в концепции таких отелей — воссоединение с природой, поэтому они и расположены посреди леса.

Verholy Relax Park / Фото: booking.com

Гости прежде всего приезжают сюда, чтобы отвлечься от шума мегаполисов, особенно в праздники (один из таких — 8 Марта), потому что классическим ужином в ресторане сейчас никого не удивишь. А вот проснуться в лесу в прямом смысле слова — это новые впечатления, которые захочется запомнить.

Отель на природе Edem Resort Medical & SPA / Фото: Edem Resort Medical & SPA

Идеальные варианты отелей на природе — Edem Resort Medical & SPA и "Бухта Викингов" недалеко от Львова или Verholy Relax Park возле Полтавы.

"Бухта Викингов" / Фото: booking.com

Сложно не заметить эстетику коттеджей и отелей в лесу, которые мотивируют хотя бы на ночь забронировать их. И узнать, оправдает ли инстаграмная локация впечатление, которое вызвано визуальной составляющей.

Роскошное свидания в Доме ученых

Бывшее казино во Львове, которое манит своей историей и архитектурой барокко, также стоит внимания! Вангуем, большинство сразу подумали — банальность. А мы скажем – нет! Одно условие — если вы сделаете вечер 8 Марта в этой локации максимально тематическим.

Дом ученых / Фото: Pikabu

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Например, придете не в кэжуал наряде, а в вечерней классике. Роскошные образы сразу перенесут в атмосферу казино, которое здесь работало до 1939 года.

Свидание в Доме ученых / Фото: Instagram: photovito.lv

Примите во внимание: здесь часто бронируют залы для реализации тематических фотосессий, и кадры выходят как из кинолент. Почему бы и вам не запланировать, к примеру, лав-стори на 8 Марта?

Это получится нетипичное свидание светского формата, но поверьте, конечный результат того стоит.

Свидание возле облаков на горе Томнатик

Эта локация для экстремалов, которые хотят запомнить свое 8 Марта с высоты около 1600 метров. На горе расположены 5 куполов, от которых сложно отвести взгляд не только вживую, но и на фото.

"Памир" на высоте около 1600 метров / Фото: Instagram

Сейчас они служат туристическим местом, а когда-то это была радиолокационная станция "Памир". Кстати, здесь снимали клип Джамалы "1944".

Сюда приезжают еще посмотреть на природу Карпат, потому что вид здесь действительно вау! И, конечно, заглянуть внутрь купола и еще раз уверить себя, что аутентичность места впечатляет.

Посетители "Памира" / Фото: https://www.instagram.com/p/CG1_UcoH-3D/?igshid=y0orxi9w2jh5

Кстати, этот вариант получится более бюджетным, чем отдых в отеле на природе. Но не менее захватывающим!

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