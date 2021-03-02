8 Марта по-советски: особенности и тонкости праздничного меню

Это сейчас есть возможность отпраздновать 8 Марта на полную катушку. Разнообразие продуктов, их практическая доступность и множество вариантов рецептов. Несколько десятков лет тому назад было все иначе. Да, 8 Марта в Советском союзе – единственный праздник, который не был так сильно "окрашен" партийной символикой. В этот день, как и сейчас, не нужно было на работу. Женщины могли быстро сбегать в парикмахерскую с утра и начинать готовить праздничный стол. Он, кстати, почти не уступал тогдашнему новогоднему что касается меню и некоторой дороговизны продуктов, из которых все и готовилось. Итак, каким оно было – образцовое 8 Марта наших мам и бабушек?
История в 4 действиях.
Действие первое. Подготовительное
Итак, 8 Марта выходной. Женщине не нужно было вставить рано, готовить завтрак и бежать на работу. В этот день, по возможности, ходили в парикмахерскую сделать прическу. И маникюр. Даже если впереди предстояла готовка праздничного стола.
Еще – забежать в магазин, докупить все недостающее.
Хрустальная посуда уже блестела и ждала своего "выхода", ее натирали накануне. Что касается подарков, то это были практичные вещи, например, утюг. Достать парфюм или хорошую косметику было практически невозможно.
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Действие второе и основное. Праздничный стол
Начнем с того, что в этот период уже можно было купить огурцы, зелень, если ее, конечно, не выращивали на подоконнике. То есть уже чуть веселей. Вероятно, поэтому окрошка – неоспорима. У каждой хозяйки был свой рецепт. У начинающей хозяйки была книга "1000 вкусных блюд". По ней готовилась окрошка. Ее, каноническую, можно приготовить и на это 8 Марта.
Окрошка
1½ литра хлебного кваса, 250 г вареной говядины, 100 г вареной ветчины, 2 зеленых огурца, 1 чайная ложка приготовленной горчицы, сахар, соль, укроп, зеленый лук, ½ стакана сметаны, 3 яйца.
Интересно, что вареные желтки перетирались с горчицей и разбалтывались в окрошке. А в остальном – все знакомо.
Что касается салатов, то они были неизменными. На советском столе, в главный женский день, стояла "Мимоза". Почему этот салат был праздничным? Из-за красоты и из-за составляющих. Там не было чего-то дефицитного – консервы рыбные, картофель отварной, яйца, сливочное масло и яблоко. Благо, это можно было купить легко.
Но один салат советского 8 Марта заслуживает особого внимания. Его почему-то называли "Французским" или "Весенним". "Французским", наверное, из того, что он был диетическим – капуста, яблоко, морковь и подсолнечное масло. А советских женщин всегда в некотором роде раздражала стройность француженок. Вероятно, наши мамы и бабушки думали, что именно с помощью этого салата худеют во Франции.
Еще один деликатесный салат был в то время. Это сейчас многим может показаться смешно, а тогда он был очень даже. Салат с печенью трески. В составе – сама печень трески, яйца, огурец (свежий), зелень. Вареный картофель для того, чтоб салата с треской было много.
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Бутерброды. С красной икрой, внимание, только на Новый год и только у обеспеченных советских граждан. Главным элементом бутербродов были шпроты. На хлеб намазывалось либо сливочное масло, либо пюре из вареных яиц, а сверху – по две шпротины.
Здесь можно процитировать еще один вариант праздничных бутербродов из тех же "1000 вкусных рецептов":
Ломтики белого хлеба или булки (круглые или в виде звездочек) поджарить с обеих сторон на масле, дать остыть и намазать маслом с горчицей, а сверху положить в виде веночка ломтики редиса, середину украсить килькой или кусочком селедки, свернутым в виде колечка.
Как видим, не шпротами едиными.
Майонез. Он тоже требует особого внимания. Это сейчас его стараются если добавлять, то немного. Или же готовить домашний. В советское время был культ майонеза. Его даже слегка насаждали.
Поэтому люди верили, что ни одно блюдо, требующее майонеза, без него вкусным не будет априори.
Безусловно, соленья. Их еще не успели доесть за зиму, а мужчинам под крепкие напитки они были невероятно вкусны. Маринованные грибы, огурцы и помидоры – все это тоже имело место быть на столе.
Горячее – котлеты и отбивные. Если не хотелось заморачиваться, то была курица. Приготовленная в духовке. Зачастую с рисом в качестве начинки. И да, аппетитная корочка достигалась путем обильного смазывания птицы опять же майонезом.
В выборе гарнира к горячему относились единодушно: никогда ничего не будет вкуснее картофельного пюре.
Алкоголь. Здесь все зависело от предпочтений. Шампанское, кстати, многие стеснялись пить. Ведь тогда это был прежде всего новогодний напиток. На советское 8 Марта были водка и вино. Иногда херес. И конечно, херес не подавался к десерту, как это и должно быть, но тогда об это мало кто догадывался.
Из безалкогольных напитков – компоты. Их в квартирах советских людей было достаточно.
Действие третье. Десертное
Это если повезло с работой, то женщину могло осчастливить коробкой конфет начальство. Если нет, все приходилось покупать самой. Или об это додумывались мужчины.
Помимо конфет, были торты. Классический для советского времени "Киевский", "Прага". Иногда "Птичье молоко".
И еще один чудо-десерт, он заслуживает особого внимания. Имя ему – трубочки с кремом (взбитые белки со сливками). Эти трубочки были красивыми, да. И на столе они лежали красиво.
Но вот никто не подумал, когда их придумывал, как их можно аккуратно есть. Ведь при укусе они рассыпались (тесто было слоеным), крем падал куда угодно, только не в рот. Но тем не менее, именно эти пирожные были на десерт 8 Марта во многих семьях.
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Действие четвертое. Финальное
Сегодня, когда можно купить практически все, праздничная еда прошлого кажется скудной, а для некоторых – очень неинтересной. Но тогда люди были рады и этому скромному застолью, и ели все с огромным удовольствием. Ведь до следующего праздника было далеко, поэтому "1000 вкусных рецептов" убирались надолго в книжный шкаф и ждали своего применения.
Здесь собраны 5 праздничных рецептов на 8 Марта.