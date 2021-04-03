8 новых фильмов апреля, на которые стоит пойти в кино после карантина

Последние пару месяцев не были насыщены новыми кинопремьерами, но все же мы постепенно начали возвращаться в любимые кинотеатры. Очередной локдаун прервал весенний сезон и теперь нам снова придется подождать пару недель. Но на этот апрель запланировано немалое количество стоящих фильмов.

Нас ждет новый кинохит от режиссера "Джентльменов" Гая Ричи, захватывающий фильм-ограбление, интригующая научная-фантастика и новая комедия от создателя "Притворись моей женой". В общем, такие фильмы, которых точно стоит дождаться на больших экранах. А пока, рассказываем о каждом из них.

Также не пропустите 5 новых сериалов апреля.

"Плохие дороги"

Дата премьеры: весна

Долгожданный режиссерский дебют от шоураннера сериала "Поймать Кайдаша" Натальи Ворожбит должен был выйти на экраны 1 апреля. Но в связи с ужесточением карантина, премьеру пришлось отложить на неопределенный срок. Но создатели обещают, что состоится она этой весной.

Фильм, который получил престижную награду на Венецианском кинофестивале, состоит из четырех новелл, которые рассказывают об отношениях жителей и военных на Донбассе, об их жизни в сегодняшнем дне без представления того, что ждет их в будущем.

"Девчачий махач"

Дата премьеры: (8 апреля), в кино после окончания локдауна

Главная героиня Анна оказывается в подпольном бойцовском клубе. Его особенность в том, что дерутся тут только женщины. Уставшая от жизненных сложностей и навалившихся проблем и, несмотря на то, что она дилетант в вопросах рукопашного боя, Анна все же решается выйти на ринг. Но чтобы стать чемпионкой Анне придётся воспользоваться услугами тренера. К "радости" Анны единственным тренером, которого ей удается найти, оказывается неудачник-эгоист, да ещё и пьяница.

"Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Дата премьеры: (8 апреля), в кино после окончания локдауна

В центре сюжета комедии от режиссера "Притворись моей женой" – организаторы свадеб, которые ежедневно трудятся над тем, чтобы создавать незабываемые праздники для влюбленных. Только их личные жизни не всегда столь идеальны, как у их клиентов.

Вот и одна из сотрудниц, Джесси, которая знает все о свадебных церемониях, переживает расставание с парнем. Тем временем на носу свадьба кандидата в мэры и от Джесси ждут креативных идей.

"Минари"

Дата премьеры: (15 апреля), в кино после окончания локдауна

Фильм, который номинирован в шести категориях на премию "Оскар", рассказывает об американской мечте глазами корейских иммигрантов.

Южнокорейское семейство переезжает из Калифорнии в глубинку, в провинциальный Арканзас. Глава семейства, Джейкоб, хочет осуществить свою мечту – стать успешным фермером. Но его жена не в восторге от некомфортной жизни в трейлере, который трещит по швам. Вскоре из Кореи к ним приезжает бабушка, мама жены. Ее поддержка поможет молодой семье пережить невероятные сложности обустройства на новом месте.

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"Гнев человеческий"

Дата премьеры: 22 апреля

Внешне хладнокровный, таинственный джентльмен Хилл (Джейсон Стэйтем) начинает работать в инкассаторской службе, которая регулярно перевозит миллионы долларов США по Лос-Анджелесу. В последнее время эти перевозки оборачивались сущим кошмаром для инкассаторов – они часто становились жертвами ограблений. Окружающим невдомек почему же Хилл выбрал такую опасную и неблагодарную работу. Но по своим причинам он одержим жаждой правосудия и намерен найти соучастников серии искусных ограблений, которые всколыхнули город.

Это первая за более, чем 15 лет совместная работа Гая Ричи с актером Джейсоном Стэйтемом – звездой "Большого куша" и "Карты, деньги, два ствола".

"Лузеры против Пришельца"

Дата премьеры: 22 апреля

30-летний Брайан собирается отметить свой юбилей в компании бутылки алкоголя, подаренной родителями. Он чувствует себя неудачником: нет ни хорошей работы, ни девушки. Но друзья Брайана не желают оставлять его одного в столь важный день и собираются на празднование. Тогда Брайан, чтобы не опозориться, начинает рассказывать им небылицы о своей жизни, пытаясь выглядеть крутым. В итоге оказывается, что никто из присутствующих в компании не живет той жизнью, о которой всегда мечтал. Вечер круто меняется, когда в самый разгар гуляний, появляется Пришелец. Ребятам предстоит спасать не только себя, но и весь мир.

"Отец"

Дата премьеры: 22 апреля

Легендарный Энтони Хопкинс играет пожилого мужчину по имени Энтони, а роль его дочери Анны исполняет Оливия Колман.

По сюжету, Анна приезжает в Париж и ищет сиделку для своего отца, который с возрастом отказывается от ее помощи. Постепенно Энтони начинает сомневаться в своем восприятии реальности и теряет с ней связь. Уже первый трейлер дает повод предполагать, что за новую роль он может получить свой второй "Оскар", к тому же фильм выдвинут сразу в шести категориях.

"Гениальное ограбление"

Дата премьеры: 29 апреля

Способности талантливого грабителя Тома, выпускника технического вуза, мало интересуют работодателей. А вот Уолтеру, специализирующемуся на перепродаже старинных вещей, именно такой человек и нужен. На несколько дней в город прибудет старинная вещь, цена которой оценивается миллионами долларов. Тому предстоит взломать сложные механизмы защиты сейфа, а у команды Уолтера будет всего 90 минут для ограбления. Именно столько времени длится матч финала Чемпионата мира по футболу, который будут смотреть работники банка.

А пока мы ждем открытия кинотеатров, напоминаем, что в новом выпуске YouTube-шоу пенсионер-влогер Дед Панч объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

В преддверии церемонии "Оскар", которая состоится 25 апреля, смотрите полный список номинантов на кинопремию.