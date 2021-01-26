8 самых полезных фруктов зимы

У каждого сезона есть свой особый набор фруктов и овощей, поэтому этим нужно воспользоваться и "поставлять" в свой организм витамины. В материале собраны полезные зимние фрукты, которые необходимо включить в рацион. Помогала выбирать нутрициолог Яна Легеза.
"Несмотря на пользу, которые несут зимние фрукты, ими не стоит увлекаться, так как там много фруктозы, а она повышает инсулиновый индекс и не способствует похудению. Фрукты не стоит есть сразу после еды, так как это может вызвать газообразование, и они в принципе не усвоятся нормально", – говорит Яна Легеза.
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Яблоки (Украина)
Зимой, конечно, лучше выбирать зимние сорта яблок. Это симиренко, лигол, фуджи, голден. Они сохраняют свои свойства до поздней весны. А именно: в яблоках достаточно пектина и клетчатки, они нормализуют работу ЖКТ. Минералы и витамины, которые содержаться в яблоках, отлично поддерживают иммунитет.
Груши (Украина)
Это отличный источник диетических растительных волокон, витамина С, К, органических кислот, микроэлементов – меди, магния, железа, цинка, марганца, фосфора и йода. В грушах содержится большое количество фолиевой кислоты. Эта кислота поддерживает работу сосудов и сердца, благотворно воздействует на нервную систему.
Гранат (Азербайджан)
Фрукт богат витаминами Р, С, А, витаминами группы В. А еще танином и органическими солями. Плод эффективно повышает уровень гемоглобина, нормализует кровяное давление, улучшает эластичность сосудов. С гранатами, а именно с 100 мл сока, получим 36% суточной нормы витамина K, 30% витамина C, 16% фолиевой кислоты.
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Хурма (шарон Грузия, королек Азербайджан)
Хурма – отличный источник провитамина А (бета-каротина), витамина С. Она также содержит значительное количество витамина B6, витамина E, витамина K, меди, марганца и калия. Фрукт снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и воспаления, поддерживает зрение. Благодаря содержанию флавоноидных антиоксидантов хурма улучшает работу сердца, снижает артериальное давление.
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Мандарины (Турция)
Обладают мощным противовоспалительным действием, помогают усваивать железо из пищи. Снижают уровень холестерина и улучшают пищеварение, облегчают работу кишечника. Витамин B12, который есть в мандаринах, уменьшает выпадение волос. Полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов. Помогает бронхам и легким быстрее избавиться от мокроты.
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Фейхоа (Азербайджан)
По содержанию йода эта ягода вполне может конкурировать с морепродуктами, поэтому она так ценна для профилактики заболеваний щитовидной железы и йододефицита. А особенно у нас, где свежие морепродукты не доступны. Витамина С в фейхоа содержится 20-22 мг на 100 грамм. Фейхоа также богата фолиевой кислотой, которая очень важна для кроветворения и предотвращения анемии.
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Киви (Греция)
Этот маленький фрукт богат бета-каротином, калием и фосфором и другими полезными минералами и витаминами. Киви хорошо поддерживает иммунитет и предотвращает хронические заболевания, что очень актуально в осенне-зимний период. Ведь в двух киви больше витамина С, чем в апельсине среднего размера. Кроме того, фрукт способствует хорошему пищеварению благодаря клетчатке. Поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию калия. Помогает похудению. Киви низкокалорийный, но клетчатки в нем предостаточно, поэтому съев его вы неплохо насытитесь.
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Бананы (Эквадор)
Благодаря содержанию калия и магния бананы позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, питают и насыщают кислородом клетки мозга, приводят в норму водно-солевой баланс. А витамины группы В и триптофаны помогают преодолеть нервное напряжение, снять стресс.
А здесь узнаете, как правильно хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими.
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