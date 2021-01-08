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8 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 января в истории

Какой сегодня праздник, 8 января? День метро. Собор Пресвятой Богородицы, празднование икон Божией Матери "Трех Радостей", "Милостивая", "Блаженное Чрево" – в православном календаре. Бабий праздник – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 января.

8 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

6 января в православной церкви отмечается попразднство Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы. Также чтится день памяти священномученика Евфимия, епископа Сардийского, преподобного Константина Синадского, преподобного Евареста. Проводится празднование в честь икон Божией Матери: Виленской-Остробрамской, именуемых "Трех Радостей"; "Милостивая"; Барловской "Блаженное Чрево".

В народе 6 января отмечается Бабий день. Это праздник повитух и рожениц. По традиции женщины вместе с детьми проведывали повивальных бабок, которые помогали им при родах, и одаривали их подарками. А те в ответ угощали гостей кашей. Также в церковь приносили пироги, чтобы преподнести их Богородице.

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Народные приметы 8 января

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