8 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 8 января? День метро. Собор Пресвятой Богородицы, празднование икон Божией Матери "Трех Радостей", "Милостивая", "Блаженное Чрево" – в православном календаре. Бабий праздник – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 января.
- День метро – отмечается ежегодно в честь запуска первой в мире лондонской подземки в 1863 году.
- Гинайкратия – в Греции традиционно проводится оригинальный женский фестиваль, во время которого супруги меняются семейными ролями: женщины освобождаются от обычных домашних хлопот и проводят свой день развлекаясь, тогда как мужья занимаются домашним хозяйством.
Какой сегодня праздник
6 января в православной церкви отмечается попразднство Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы. Также чтится день памяти священномученика Евфимия, епископа Сардийского, преподобного Константина Синадского, преподобного Евареста. Проводится празднование в честь икон Божией Матери: Виленской-Остробрамской, именуемых "Трех Радостей"; "Милостивая"; Барловской "Блаженное Чрево".
В народе 6 января отмечается Бабий день. Это праздник повитух и рожениц. По традиции женщины вместе с детьми проведывали повивальных бабок, которые помогали им при родах, и одаривали их подарками. А те в ответ угощали гостей кашей. Также в церковь приносили пироги, чтобы преподнести их Богородице.
Начало Святок – это благоприятное время для гаданий, которые продолжались до самого Крещения. Незамужние девушки гадали на суженого, свадьбу, судьбу, урожай и весело проводили время.
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Народные приметы 8 января
- если с утра пищат синички – к вечеру будет мороз;
- если кричат вороны – к снегопадам и метелям;
- если каша в печи подрумянилась – скоро пойдет снег;
- ясная погода в этот день – к хорошему урожаю проса.
Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
Интересные и важные события в Украине и мире 8 января
- 1851 – французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.
- 1919 – в Закарпатской Гуцульщине коляда местных гуцулов "завершилась" разоружением венгерского отряда и установлением украинской Гуцульской Республики.
- 1957 – Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам.
- 2004 – спущен на воду британский морской лайнер Queen Mary 2, самое большое пассажирское судно в мире на тот момент.
Кто родился 8 января
- 1824 – Уилки Коллинз, английский писатель-романист, драматург.
- 1886 – Степан Шкурат, украинский советский актер театра и кино.
- 1888 – Гнат Юра, украинский советский театральный режиссер, актер театра и кино.
- 1935 – Элвис Пресли, американский певец, актер, "король рок-н-ролла".
- 1937 – Ширли Бэсси, британская эстрадная певица.
- 1941 – Борис Вальехо, американский художник в стиле фэнтези.
- 1947 – Дэвид Боуи, британский рок-певец, автор песен, продюсер, художник, актер.
- 1979 – Сара Полли, канадская актриса кино и телевидения, режиссер, сценарист.
- 1980 – Рэйчел Николс, американская актриса кино и телевидения, модель.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
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