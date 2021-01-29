82-летний Энтони Хопкинс решил вакцинироваться прямо авто: видео

Голливудский актер, звезда "Молчания ягнят" Энтони Хопсинс, который сыграл в новом фильме "Отец", сделал прививку от COVID-19. Но актер сделал это не в больнице или дома, а прямо в машине.

В Instagram Энтони Хопкинс опубликовал ролик, на котором видно, как доктор вводит вакцину в его плечо, пока сам актер посматривает в камеру через защитную маску.

Энтони Хопкинс вакцинировался

"Свет в конце туннеля (после года добровольного карантина)", – написал актер и поблагодарил за вакцину медицинский центр.

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Все больше актеров начинают вакцинироваться и запечатляют этот процесс в соцсетях. Одним из первых это сделал – звезда "Властелина колец" Иэн Маккеллен. Актер тоже находится в группе риска – ему 81 год.

Ранее вышел трейлер сериала "Кларисса", который станет продолжением культового фильма с Хопкинсом "Молчание ягнят".