85-летний Вуди Аллен ответил на обвинения в сексуальном насилии над малолетней дочерью

Знаменитый режиссер Вуди Аллен известен не только благодаря своим фильмам, но и скандалам, связанными с личной жизнью.

В начале 90-х бывшая супруга Аллена – Миа Фэрроу публично обвинила режиссера в домогательствах ее приемной семилетней дочери Дилан. Скандал не дошел до суда, но с развитием голливудского движения против насилия #MeToo снова обрел огласку. В 2014 году сама Дилан заявила, что подверглась насилию со стороны отчима в детстве. Сам же Вуди Аллен назвал обвинения ложными.

Вуди Аллен / Фото: Getty Images

Реклама

Режиссер прокомментировал скандал:

"Это так абсурдно, и все же пятно осталось. И они по-прежнему предпочитают цепляться, если не за идею, что я приставал к Дилан, то просто за вероятность того, что я мог это делать. Ничего из того, что я когда-либо делал с Дилан в своей жизни, не может быть истолковано так", – сказал Аллен в интервью CBS, сообщает People.

Ранее Вуди Аллен впервые заговорил о своем браке с приемной дочерью Сун-И Превен.