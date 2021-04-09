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9 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

9 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 9 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 9 апреля? День антиквариата, Всемирный фестиваль овсянки. День Матроны Солунской – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона (Матрёна), Павел.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 9 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 апреля.

9 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

9 апреля в православной церкви чтится память мученицы Матроны Солунской, мучеников Мануила и Феодосия, преподобного Иоанна, прозорливого, Египетского.

В народе 9 апреля почиталась Матрена, которую также называли Настовицей, потому что в этот период даже если и оставался снег, то был ненадежным и покрывался настом. Святая Матрона считалась покровительницей женского труда, особенно ткачих. На Матрену хозяйки в последний раз шли отбеливать холсты и просили благословения на свою работу.

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