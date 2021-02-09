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9 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 9 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 9 февраля? Международный день стоматолога, День безопасного Интернета, Международный день пиццы. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста – в православном календаре. День Златоуста – в народном календаре. Именины празднуют: Дмитрий, Иван, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 февраля.

9 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

9 февраля в православной церкви почитается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста – константинопольского архиепископа и богослова, которого называли одним из трех Вселенских святителей и учителей.

В народе 9 февраля почитался день Златоуста или Златоустьев огонь. Святому Иоанну молились о просвещении разума, о постижении духовной грамоты и о помощи в отчаянии. А еще в этот день произносили особый заговор от зубной боли. Также на Златоуста с особым вниманием относились к домашнему очагу. В этот день важно было затопить печь так, чтобы сразу разгорелись все поленья – тогда в семье будет мир и достаток.

Приметы на 9 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 9 февраля

Кто родился 9 февраля

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