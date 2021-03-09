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9 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 9 марта в истории

Какой сегодня праздник, 9 марта? Международный день диджея, день рождения Тараса Шевченко. Обретение главы Иоанна Предтечи – в православном календаре. Иванов день – в народном календаре. Именины празднуют: Иван, Иларион.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 марта.

Смотрите идеи лучших подарков к главных праздникам марта: что подарить на Масленицу, День диджея, День святого Патрика и другие значимые даты.

9 марта: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

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Какой сегодня праздник

9 марта в православной церкви почитается первое и второе обретения главы Иоанна Предтечи, а также чтится день памяти преподобного Эразма Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

В народе 9 марта отмечался Иванов день. Иоанну Предтече молились об излечении от головной боли, здоровье для детей, а также защите посевов и плодородии. Считалось, что с этого дня птицы обретают гнезда, т.е. начинают их строить. А потому для птиц поправляли старые скворечники в садах и делали новые.

Приметы на 9 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 9 марта

Кто родился 9 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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