Версія українською
$ 28,4
34,85

9 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 января в истории

Какой сегодня праздник, 9 января? День первомученика Стефана – в православном календаре. Степанов день – в народном календаре. Именины празднуют: Антонина, Степан, Тихон, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 января.

9 января: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой сегодня праздник

9 января в православной церкви чтится день памяти первомученика и архидиакона Стефана, преподобного Феодора Начертанного исповедника, святителя Феодора, архиепископа Константинопольского.

В народе 9 января отмечается Степанов день. Полным ходом продолжались Святки, во время которых люди ходили друг к другу в гости, колядовали, желали односельчанам щедрого года и хорошего урожая, заводили шумные игры и веселье, а девушки гадали. Обычно в этот день чествовали пастухов, с которыми заключали договора на выпас скотины. Также в Степанов день с особым почтением относились к лошадям и даже поили через серебро. А во дворе вбивали осиновые колья, чтобы нечистая сила не подобралась к дому и хлеву.

Реклама

Читайте также: Гадания на Рождество-2021 дома: как и когда гадать

Народные приметы 9 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 9 января

Кто родился 9 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Рождество Христово-2021: самые сильные молитвы До какого числа носят вечерю на Рождество Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году Церковные праздники и посты в январе 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Выходные дни и праздники в январе 2021 года в Украине: когда и сколько отдыхаем
праздники приметы этот день в истории

Реклама

Новости партнеров

Обнаженная певица показала постельное фото с мужем
Шевченко показал, как отдыхает с семьей на Барбадосе — фото
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера