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90-летний актер Иван Краско стал отцом и снова женится на молодой избраннице

26 января, 16:18

Дарина Алексеева

Актер в шестой раз стал отцом

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" (2 и 6 сезоны) и "Убойная сила" Иван Краско признался, что стал отцом. Актер удивил неожиданным признанием после того, как 4 декабря у него родилась дочь Дарья. А ведь всего лишь в начале осени Ивану Краско исполнилось уже 90 лет.

Матерью шестого ребенка актера стала Юлия Кичемасова, с которой он был в отношениях еще во время своего предыдущего брака с юной Натальей Шевель в 2018 году. Об этом пишет Starhit.

Иван Краско / Фото: kino-teatr.ru

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Новая избранница Краско использовала процедуру экстракорпорального оплодотворения для родов. Юлия поделилась, что использовала биологический материал Ивана Краско, который он заморозил ранее. Теперь Иван и Юлия намерены зарегистрировать брак.

Иван Краско был женат уже четыре раза. Самый длинный брак актера был с Кирой Петровой – они прожили более 40 лет вместе и вырастили двоих детей. В сумме у Ивана Краско от браков шестеро детей.

Ранее сообщалось, что Минкульт Украины внес в черный список двух российских певиц.

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