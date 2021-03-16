99-летний супруг Елизаветы II впервые появился на публике после госпитализации. Его не узнать

Спустя месяц после госпитализации 99-летнего принца Филиппа выписали из больницы. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци засняли принца Филиппа, когда он садился в машину. Отмечается, что после самого длительного пребывания в больнице супруг Елизаветы II воссоединится с семьей в Виндзорском замке. Также ожидается официальное заявление Букингемского дворца.

Принц Филипп / Фото: Getty Images

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Напомним, что 99-летний герцог Эдинбургский перенес операцию на сердце и восстанавливался в частной больницу им. короля Эдварда VII, что уже называли хорошим знаком. Королевская семья не делилась подробностями состояния здоровья супруга Елизаветы II, только Уильям дал небольшой комментарий и сообщил, что принц Филипп в порядке

Ранее мы рассказывали, что принц Филипп отказался отмечать 100-летний юбилей. Королевская семья рассматривает вариант празднования юбилея в частном порядке.