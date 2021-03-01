"А где Кристина?": Владимир Остапчук отдыхает в Буковеле без супруги (фото)

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук, чья мечта осуществилась на шоу, уехал с друзьями в Буковель без своей супруги. Его поклонники тут же стали интересоваться, почему он оставил Кристину дома – неужели в отношениях начался разлад?

Владимир поспешил успокоить подписчиков и написал, что отдых друг без друга – это нормально, ведь каждому человеку нужно личное пространство, а с Кристиной у них все в порядке.

"Просто сотни сообщений прилетело по поводу нашей поездки с друзьями в Буковель. "А почему не взяли жен и девушек?", "Сам катаешься, а Кристина дома?" Считаю абсолютно нормальным отдых друг без друга. Каждому нужно пространство и воздух. Кроме всего прочего, это хорошо подогревает ваши чувства и желание. Тут главное доверие и уверенность в партнере", – написал Остапчук.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk Реклама

В комментариях Владимира поддержала его супруга Кристина, которая отметила, что "предать или изменить" можно и не уезжая куда-то далеко, ведь главное в отношениях – это доверие.

"Я за то, что комфортно двоим партнерам в браке! Но именно двоим, а не так, что второй свое мнение подстраивает. Чтобы "предать" или "изменить" не обязательно ехать в Буковель или куда-то еще, это можно сделать за 10 минут где угодно. А вот ощутить, что тебе доверяет партнер, что вы не в "рабстве" или тюрьме и у вас есть право жить в кайф, -это большого стоит", – написала Кристина.

Скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, Владимир Остапчук поделился провокационным фото с подписчиками.