Жюри выбрало песню Go_A для "Евровидения", но фанаты негодуют: "А как же открытый отбор?"

Трек все смогут услышать лишь в марте этого года

Жюри выбрало песню для "Евровидения-2021" от Украины, но сам трек зрители и поклонники конкурса услышат только в марте – этот факт не понравился многим украинцам.

В Сети уже успели раскритиковать решение не представлять песню народу. Возмущенные комментарии появились на официальной страничке общественного вещателя в Instagram, посвященной "Евровидению" – suspilne.eurovision, а также на украинской фан-страничке eurovision.ua.

"Жюри уже выбрало песню Go_A для Евровидения-2021. Группа представила три песни, но какой будет конкурсная композиция – услышим в марте", – говорится в сообщении.

"Тю, а где же открытый отбор между несколькими песнями? Пустые обещания", "Это странно. Могли б хоть опубликовать фрагменты какие-то, чтобы видеть реакцию народа и хоть чуть прислушаться", – пишут комментаторы.

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Скриншот: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision.ua

В состав жюри, которое отбирало песню на конкурс, вошли украинские звезды и авторитетные эксперты в музыкальной индустрии:

Джамала – певица, победительница "Евровидения-2016";

Евгений Филатов – солист группы The Maneken, продюсер;

Руслан Квинта – музыкальный продюсер, композитор;

Ярослав Лодыгин – член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения;

Дмитрий Хоркин – член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио.

Жюри определило песню Go_A для "Евровидения" – 2021 / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Ранее мы рассказывали, что Go_A представила новую песню.