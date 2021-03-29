"А почему бы и нет": Дмитрий Шепелев рассказал о решении завести еще одного ребенка

Недавно 38-летний российский телеведущий и супруг покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Он признался, что решение завести общего ребенка с возлюбленной Екатериной Тулуповой пришло само по себе.

В Instagram-аккаунте Шепелев опубликовал фото, сделанное в палате, где находятся Тулупова и малыш. Звездный отец не скрывает радости и делится своими переживаниями и мыслями.

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

"Решение о третьем для нашей семьи ребенке было легким и в общем-то беззаботным, что-то вроде "почему бы и нет". Это произошло само собой, очень естественно. Наверное, сложно представить более благополучный сценарий – ведь мы оба этого хотели", – написал Дмитрий.

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Он добавил, что и у него, и у Екатерины уже был опыт родительства, и они были рады ощутить его вновь. Шепелев также поблагодарил любимую за то, что она решилась забеременеть вновь.

"...терпение, работа и смелость – решиться на еще одного ребенка и проделать этот не самый простой путь до счастливого конца", – добавил он.

Для Дмитрия и Екатерины малыш стал первым общим ребенком. У ведущего также есть сын Платон от брака с Жанной Фриске, а Екатерина воспитывает дочь от первого брака – Ладу.

Напомним, что родители покойной Фриске подали в суд на внука и Шепелева.