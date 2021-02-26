А вы знаете, сколько калорий в вашем кофе? Пришло время посчитать

Споры о том, можно ли пить кофе, когда и сколько, похоже, не утихнут никогда. Мы уже рассказывали, что от кофе можно не отказываться, главное – знать, сколько его можно именно вам и когда его лучше пить. Но мало кто задумывался, сколько калорий в вашем любимом латте или капуччино. Диетолог Светлана Фус подробно обо всем рассказала.
За что мы ценим кофе?
"Кофе ценится за свой вкус и аромат, помогает проснуться и получить заряд бодрости. Неудивительно, что большинство из нас не представляют себе начало дня без ароматного напитка. Кофе содержит большое количество активных компонентов, в том числе кофеин и различные антиоксиданты. Существует также много кофейных напитков, некоторые из них спокойно можно назвать десертом, потому что в них много сахара и лишних калорий, как... в порции мороженого. А теперь конкретней", – говорит диетолог Светлана Фус.
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Сколько калорий в кофе и напитках с кофе
- Эспрессо 30 мл – 3 ккал ⠀
- Американо 300 мл – 6-10 ккал ⠀
- По-восточному 100 мл – 62 ккал ⠀
- Капучино 300 мл – 90-140 ккал
- Капучино без сахара с молоком 1,5% жирности – около 40 ккал. Со сливками 20% – 144 ккал
- Лате 300 мл – 90-220 ккал
- Карамель-макиато 300 мл – 240-290 ккал ⠀
И еще несколько рекомендаций
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- Ежедневная доза кофе не должна превышать разумные пределы по количеству выпитого напитка и содержанию сладких наполнителей. ⠀
- Рекомендуется 2-3 порции кофеинсодержащих напитков в день.⠀
- Помните, что молоко и сливки снижают активность кофейных антиоксидантов и затрудняют процесс их усвоения организмом.
- Кофе можно добавлять во время завтрака, который не содержит мясо/рыбу.
- Никакой напиток не заменит воду, именно вода должна быть основным напитком.
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