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А вы знаете, сколько калорий в вашем кофе? Пришло время посчитать

26 февраля, 13:32

Ирина Маслова

Один из самых калорийных кофейных напитков – латте

Споры о том, можно ли пить кофе, когда и сколько, похоже, не утихнут никогда. Мы уже рассказывали, что от кофе можно не отказываться, главное – знать, сколько его можно именно вам и когда его лучше пить. Но мало кто задумывался, сколько калорий в вашем любимом латте или капуччино. Диетолог Светлана Фус подробно обо всем рассказала.

Фото: Светлана Фус, диетолог

За что мы ценим кофе?

"Кофе ценится за свой вкус и аромат, помогает проснуться и получить заряд бодрости. Неудивительно, что большинство из нас не представляют себе начало дня без ароматного напитка. ⁣⁣Кофе содержит большое количество активных компонентов, в том числе кофеин и различные антиоксиданты.⁣⁣ Существует также много кофейных напитков, некоторые из них спокойно можно назвать десертом, потому что в них много сахара и лишних калорий, как... в порции мороженого. А теперь конкретней", – говорит диетолог Светлана Фус.

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Сколько калорий в кофе и напитках с кофе

И еще несколько рекомендаций
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  1. Ежедневная доза кофе не должна превышать разумные пределы по количеству выпитого напитка и содержанию сладких наполнителей. ⁣⁣⠀
  2. ⁣⁣Рекомендуется 2-3 порции кофеинсодержащих напитков в день.⁣⁣⠀
  3. Помните, что молоко и сливки снижают активность кофейных антиоксидантов и затрудняют процесс их усвоения организмом.
  4. Кофе можно добавлять во время завтрака, который не содержит мясо/рыбу.
  5. Никакой напиток не заменит воду, именно вода должна быть основным напитком.

Здесь узнаете, чем полезен для организма цикорий и почему он так популярен.

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