Адвокат на чердаке своего дома нашел "капсулу времени" (фото)

Американский адвокат Дэвид Уиткомб вместе со своим другом купил здание в городе Женева, штат Нью-Йорк, и нашел в нем потайной чердак с множеством фотографий столетней давности.

Когда мужчины заглянули внутрь, они обнаружили, что помещение заполнено фотографиями, рамками, стеклянными негативами и оборудованием для съемок конца 1800-х – начала 1900-х годов.

Дэвид Уиткомб нашел на чердаке "капсулу времени"

Фото: CNN

"Первое, что я увидел, это целая куча рамок для картин, сложенных вместе. Их позолоченные рамки были просто великолепны. Я очень обрадовался. Подумал, что мы только что нашли сокровище", – вспоминает мужчина в комментарии для CNN.

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Фотография Сьюзен Энтони была сделана в 1905 году

Фото: CNN

Среди фотографий хранились несколько изображений американской активистки Сьюзен Энтони, в том числе отпечаток ее официального портрета из Библиотеки Конгресса. Однако большинство людей на фотографиях не опознаны.

Фотографии покрыты пылью и копотью

Фото: CNN

Предположительно, фотографии принадлежали фотографу Дж. И. Халю, который работал в конце XIX – начале XX века. Его имя указано на многих предметах, в том числе на письмах, которые также хранились на чердаке.

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Уиткомб держит фрагмент стеклянного фотографического негатива

Фото: CNN

Большую часть найденного Уиткомб отправил на аукцион для реставрации и последующей продажи.

Напомним, внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни.

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Кроме этого, мы рассказывали, как владелица брачного агентства Рейчел Поллард из австралийского города Кофс-Харбор случайно нашла потерянный неизвестной девушкой кошелек 40-летней давности.