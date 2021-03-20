Актер из сериала "След" Андрей Лавров с ножом напал на человека

Актер из сериала "След" Андрей Лавров напал на инспектора ВАИ в центре Москвы. 44-летний Лавров набросился на сотрудника автомобильной инспекции с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Согласно предварительной информации, Андрей Лавров подошел к стоявшему на посту инспектору военной автомобильной инспекции и начал угрожать ему холодным оружием. Актер обещал зарезать мужчину.
Звезду сериала "След" задержали сотрудники правоохранительных органов, которые оказались рядом. Инспектор ВАИ не пострадал, а Лаврову грозит уголовное наказание.
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Андрей Лавров родился 24 декабря 1976 года в Москве. В 2001 году окончил ГИТИС, работал в театре "Бенефис", снимался в фильмах и сериалах, среди которых "След", "Универ", "Маргоша", "Счастливы вместе".
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