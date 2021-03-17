Актер сериала "Незакрытая мишень" Евгений Ефремов: "В моей семье демократии не было"

Уже на этой неделе зрители телеканала "Украина" увидят заключительные эпизоды сериала "Незакрытая мишень" о биатлонистке, карьера которой оказывается под угрозой из-за допингового скандала. Популярный актер Евгений Ефремов в этой картине сыграл тренера. О съемках в сериале, непростых 90-х и воспитании сына он рассказал нам в интервью.

Евгений, часть съемок проходила в Карпатах. Как справлялись с лютыми морозами, ведь температура воздуха опускалась до минус 20?

Да, был сильный мороз, плюс ветер. Мне то попроще, ведь я был одет, а девчонки в одних комбинезонах снимались, они огромные молодцы. Мне было холодно даже на них смотреть. Но они справились, победили холод. Помимо актрис, на площадке также присутствовали реальные спортсменки. Для меня это подвиг. Вне зависимости от погоды – ветер, снег – они выходят на трассу и пашут. Не представляю, какая сила воли должна быть.

Актер Евгений Ефремов / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вам самому тоже пришлось встать на лыжи?

Нет. Я на лыжах не катаюсь. Да и вообще с зимними видами спорта я не очень. Люблю футбол, правда сейчас уже в качестве болельщика. Раньше, до пандемии, любил с сыном Сашкой ходить на стадион. Он может и не сильно хотел, но шел, потому что папа – болельщик (смеется).

Вашему сыну уже 16. Определился, куда будет поступать?

Сейчас рассматривает политологию. Он хорошо знает английский, любит историю и с огромным интересом говорит о разных исторических событиях. Пусть пробует, а там посмотрим – его это или нет.

Вам родители тоже предоставляли эту свободу выбора?

Нет. Мне говорили, что нужна профессия. "Какое актерство? Ты же мужик. Что ты ерундой занимаешься?" У меня было жестко и, если честно, не особо верили, что у меня получится, особенно мама. Но так было до первых проектов, потом, конечно, очень гордились.

Актер Евгений Ефремов / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Когда я был в возрасте своего сына, такой демократии в семье не было. Я ему всегда говорю, что все познается в сравнении. Но он не знает, как может быть по-другому – с позиции силы. Я стараюсь в воспитании от обратного идти.

После окончания школы вы пошли осваивать какую-то профессию?

Нет, я какое-то время находился в поиске. Сразу пошел работать. Что приходилось, что мог найти, что подкидывали, за то и брался. Это был 95 год, достаточно тяжелые времена. Было дома непросто, нужно было участвовать. А когда стало немного полегче, понял, что нужно пробовать себя в актерстве.

Никогда не жалели, что выбрали эту профессию?

Не жалел. Хотя тогда был тяжелый период. Всякое бывало – возникали простои, не было финансовой подушки, нужно было экономить, например, бросать курить, чтобы было, что поесть. Но мое счастье, что я понимаю, кем хочу быть в жизни, в какой профессии существовать. А как буду жить в материальном плане – мне все равно.

Актер Евгений Ефремов / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ваша супруга также актриса. Из-за того, что вы оба – творческие личности, дома не возникает конфликтов?

Разве что на почве творчества, какие-то рабочие моменты. Поскольку сейчас карантин, то мы часто пишем самопробы. Поставил телефон на штатив – и ты в качестве и партнера, и режиссера помогаешь ей, а она – тебе. Там могут быть какие-то моменты, но не конфликт, а поиск. Он может быть высокоэмоционален. А так, наоборот, есть понимание. Если бы у нее муж был из другой профессии, было бы сложнее. Она понимает мое состояние, когда я прихожу домой, а у меня что-то не получилось. Понимает, что нужно пройти какое-то время, чтобы переварить и успокоиться.

А конкуренция не чувствуется?

Нет. Она же женщина, а я – мужчина. Когда я зашел в своей первый телевизионный проект, мы договорились, что сначала попробуем развивать мою карьеру, а потом я всячески буду стараться помочь ей. Тогда я пришел пробоваться на роль в одной серии, а получилось, что из 50 эпизодов в первом блоке отработал 19. Помню, был студентом-стажером, смешным, худым, злым и голодным к работе. Но было прикольно, школа хорошая. Все-таки мужчинам в профессии легче, потому что конкуренция меньше.

Тем временем актриса Римма Зюбина снова пошла учиться и стала интерном.