Актриса Лиза Майская: Самый главный цензор находится внутри меня

8 февраля в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 8-серийного фильма "Мертвые лилии". Исполнительница главной роли Лиза Майская рассказала, как работала над своим персонажем, почему режиссера пробрал озноб после первой сцены, и какой совет актриса усвоила еще со студенческих лет.

Лиза, как вам работается на проекте "Мертвые лилии"?

Я здесь летаю! Моя героиня очень легко родилась: ее мимика, как она двигается, разговаривает. У нас с режиссером Пашей Тупиком сложилась какая-то внутренняя связь, когда я пришла на пробы. Он очень долго говорил со мной, уделил много времени всем нюансам. Сейчас это так редко бывает из-за темпа и скорости нашей жизни.

Актриса Лиза Майская и режиссер "Мертвые лилии" Павел Тупик / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Расскажите о своей героине?

Анна – очень красивая и состоятельная женщина. В небольшом городе, где происходят события, моя героиня решила построить бальнеологическую лечебницу. У Анны есть проблема – она не может родить ребенка. А смена обстановки, по мнению моей героини, поможет расслабиться и тогда, возможно, все получится. Но неожиданно жизнь преподносит такой сюрприз, что ее мировосприятие кардинально меняется.

Легко ли вам удалось войти в образ?

Я всегда стараюсь учитывать все нюансы. Во время работы над ролью Анны я решила уточнить у физиономиста, как может вести себя моя героиня, если знать ее историю. И специалист дал мне очень хороший совет. Она предложила посмотреть видео врача, которого обвиняют в громком деле.

Я пришла к режиссеру Павлу Тупику и говорю: "Вот эта женщина – наша героиня". А затем мы сделали сцену, и режиссер сказал: "По-моему, это стопроцентное попадание. Меня даже пробрал озноб".

К счастью, мне везет, потому что я все время получаю непростые роли. И режиссеры, которые меня приглашают, это понимают. Они дают мне больше времени, чем обычно полагается на работу с актерами. И я это безумно ценю. Ведь очень важно, когда ты не спешишь, включаешься в роль и потом уже играешь с первого дубля.

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Актриса Лиза Майская / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Когда вас узнают на улице, то просят вас дать им какой-нибудь совет?

Недавно ко мне обратилась девушка: "Я так хочу быть актрисой. Даже бизнес бросила, чтобы играть в кино! С чего начинать? Куда идти?" Спрашиваю у нее: "А какая у вас цель? Ради чего вы идете в эту профессию?" Я всегда готова помочь, но мне нужно понимать, что мы на одной стороне. Я гиперответственная и отвечаю за каждого, кого кому-то рекомендую.

А какой из советов преподавателей вам врезался в память?

Народный артист Украины Василий Баша говорил нам на курсе: "20% – это талант, 80% – ваша работа. Не думайте, что если вы талантливы, то вам будет все легко даваться. Тут надо пахать". Можете представить, какие в нас закладывались истины? Уже тогда нас настраивали на то, что мы элита, и что бы ни происходило, мы должны быть на шаг впереди, дабы видеть любую ситуацию со стороны. Нас так натаскали, что это уже условный рефлекс – анализировать происходящее с высоты птичьего полета. Кстати, и на себя нужно смотреть точно так же.

Актриса Лиза Майская / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как вы относитесь к критике?

Самый главный цензор находится внутри меня. Я всегда предъявляла высокие требования к себе и часто задавалась вопросом, насколько заслуженно занимаю актерскую нишу. То есть борьба с внутренним критиком велась постоянно. Я понимала, что надо спокойнее относиться к себе, хоть иногда поберечь силы. Но нет, все равно порой сложно себя переубедить. Мне важно, чтобы мои персонажи не повторялись, учитывая то, что у меня был ряд похожих антигероинь.

Тем временем звезда "Великолепного века" показала, как выглядела до популярности.