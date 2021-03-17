Актриса Римма Зюбина снова пошла учиться и стала интерном

В Киеве начались съемки комедийного сериала "Люся Интерн" по американскому формату популярного ситкома "Второй шанс Кэрол", права на который принадлежат ViacomCBS Global Distribution Group. Главную роль в 40-серийной картине сыграет актриса Римма Зюбина.

Сериал "Леся Интерн" – это история Людмилы Жук, которая после 30 лет супружеской жизни осталась одна, так как ее муж ушел к молодой любовнице. Но Люся пережила этот удар и не сдалась. Более того, в 50 лет она наконец-то решается пройти оставленную много лет назад интернатуру, чтобы таки реализовать свою мечту – стать врачом. В результате Жук оказывается среди молодых интернов. Ей приходится быть белой вороной в их окружении, ежедневно доказывать, что возраст – не помеха, однако оптимизму Люси и ее любви к жизни и ко всему новому можно только позавидовать. Она очень живая и веселая, то и дело всех поучает и много шутит.

Актриса Римма Зюбина / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Главную роль в ситкоме "Люся Интерн" сыграет Римма Зюбина. "На первый кастинг, почувствовав сходство со своей героиней, я пришла в соответствующей одежде и взяла с собой стетоскоп от тонометра и папку для документов, – вспоминает Римма Зюбина. – То есть я появилась перед всеми уже в костюме и с элементами реквизита".

По словам руководителя проекта и главы авторской группы Елены Пшеничной, химия между актрисой и персонажем произошла сразу. "Когда Римма Зюбина зашла в павильон на кастинг и с порога начала рассказывать миллион историй, то все переглянулись между собой и поняли, что она очень похожа на своего будущего персонажа, у которой на каждый случай найдется масса примеров", – делится Елена Пшеничная.

Актриса Римма Зюбина / Фото: пресс-служба

"Когда я читал сценарий, то понимал, что очень трудно представить кого-то другого в этой роли, – добавил режиссер Максим Литвинов. – Хотя у нас было много достойных претенденток, но я очень рад, что именно Римма стала Люсей Жук".

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Хотя сериал комедийный, в основе проекта лежит очень актуальная миссия – никогда не поздно начинать реализовывать свою мечту. "Нужно всегда помнить: у каждого из нас только один дубль прожить нашу жизнь, – убеждена Римма Зюбина. – Я всегда говорю, что нет ничего хуже, чем несбывшаяся мечта. К тому же сегодня есть очень много возможностей не только для молодежи, но и для людей старшего поколения. Поэтому, девочки, почувствуйте себя: что именно вам нужно, чего вы больше всего хотите, и попробуйте осуществить свое желание!"

В сериале также снимаются: Кирилл Бин, Слава Красовская, Виталина Библив, Александр Попов, Павел Кружнов, Елизавета Зайцева, Анна Яремчук и др.

Актриса Римма Зюбина / Фото: пресс-служба

Режиссеры-постановщики – Максим Литвинов, Вера Яковенко. Художники-постановщики – Наталья Ходосевич, Василий Димитров. Оператор-постановщик – Юрий Сметанин. Руководитель проекта и глава авторской группы – Елена Пшеничная. Композитор – Роман Суржа. Исполнительный продюсер – Вячеслав Братух. Креативный продюсер – Дарья Дейниченко. Генеральные продюсеры – Виктория Корогод, Елена Канишевская.

Производством сериала по заказу телеканала "Украина" занимается продакшн "Теле Про".

Производством американского формата "Второй шанс Кэрол" занималась студия CBS Studios. Исполнительными продюсерами выступили Эмили Халперн, Сара Хаскинс, Патриция Хитон, Адам Гриффин, Дэвид Хант, Ребекка Стэй, Аарон Каплан, Дана Хонор, Памела Фрайман и Сьюзи Маманн Гринберг.

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