Актриса Светлана Шекера: "В прошлом году каждое событие – испытание"

1 февраля на телеканале "Украина" стартует премьера четвертого сезона сериала "Выходите без звонка". О том, кто вдохновил ее на роль, особенном уголке в своей квартире и испытаниях прошлого года, актриса Светлана Шекера рассказала в эксклюзивном интервью.

В четвертом сезоне ваша героиня должна бороться за жизнь своего сына. Насколько близко к сердцу принимаете такие истории?

Я не играла именно маму мальчика с ограниченными возможностями, а играла роль мамы обычного ребенка, ведь не смотря на сложности по здоровью, он такой же человек, как и другие. Тем более в наше время в большинстве трудностей, связанных с физиологией, приходит на помощь современная техника.

Актриса Светлана Шекера / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Другой момент, что наше общество еще не до конца это понимает, и относится к людям с ограниченными возможностями несколько иначе, и тому же учит своих детей. Например, когда мой старший сын ходил в школу, у него был очень толковый одноклассник с острой формой ДЦП. Мальчики были близкими друзьями и много времени проводили вместе. Я близко общалась с мамой того парня, и отметила, что она очень ловко наладила быт, чтобы ее сын не ощущал себя не таким как все, и сама она всегда говорила, что он самостоятелен, и к нему нужно относиться на равных. Поэтому мне было откуда брать краски для образа Нади в сериале.

В кадре ваш супруг и партнер Роман Семисал сам делает многие опасные трюки. Переживаете за него?

Главное, чтобы меня рядом не было в момент этих трюков (Смеется). Конечно, Роман профессионал, ему очень все это нравится. Он часто сам предлагает режиссеру разные идеи. Даже, когда у меня по сценарию были боевые сцены, супруг устраивал мне мастер-класс. Я же девочка, у меня сразу паника, а он все объяснил, в том числе, и как с оружием обращаться.

Что нового ждет зрителя в новом сезоне "Выходите без звонка"?

Будет много динамики, придут новые персонажи. Сладкая парочка, в исполнении Светланы Прус и Сергея Сафрончика – очень интересно наблюдать за отношениями их героев. А работать, как актрисе, мне с ними одно удовольствие – даже ничего друг другу объяснять не нужно – это какой-то птичий язык, который мы понимаем в первые секунды на площадке.

Актриса Светлана Шекера на съемках / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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В четвертом сезоне будет много непростых эмоциональных моментов у моей героини, которые потребовали особой работы. Например, даже, когда Надежда плачет, эти сцены должны отличаться одна от другой, ведь несмотря ни на что, она находит в себе силы идти дальше и бороться. Очень благодарна режиссеру Виталию Куксе, который работал с нами в тот период, и резонировал на одной волне. Вообще на площадке сложилась отличная команда, где все работают над общей задачей.

Во время карантина актеры в большинстве случаев стали проходить кастинг дистанционно, записывая самопробы. Насколько вам комфортен такой формат?

Мы привыкли к нему. У нас даже дома есть стена, отведенная для самопроб. Мы, когда делали ремонт в квартире, специально выделили пространство, куда не ставили мебель, а оставили белый уголок, куда и свет правильно падает, там можем друг другу подавать реплики.

Ваш старший сын переболел коронавирусом. Как ваша семя справилась с этим испытанием?

Было трудно, особенно, когда нужно и дистанцироваться, и работать. В тот момент с нами дома была свекровь, и конечно, она очень помогала нам. У сына на некоторый период пропала чувствительность ко вкусу и запаху, но поскольку организм молодой, слава Богу, болезнь прошла без сложностей.

2020 год многим принес в жизнь перемены, которых никто не ожидал, при чем в разных сферах жизни. Какие значительные события были в вашей жизни?

Я бы сложила все события, которые пережила наша семья за прошлый год, и их спокойно можно было растянуть по насыщенности на лет 10. Надеюсь, что по закону равновесия, следующая декада будет у нас менее стрессовая. В прошлом году каждое событие – испытание. Моя мама болела, отец попал с проблемами со спиной в больницу, маме супруга делали операцию. А во время второй волны коронавируса заболел наш старший сын. На каком-то этапе ты просто перестаешь этому удивляться.

Актриса Светлана Шекера на съемках / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Прошлый год был високосным и многие связываю трудности именно с его особенностью. Верите в эти вещи?

Нет, как и в приметы. У нас дома живет черная кошка и по несколько раз в день переходит нам дорогу, и мы прекрасно себя ощущаем.

Тем временем в шоу "Маска" на телеканале "Украина" примет участие международная знаменитость.