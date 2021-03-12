Акула попыталась раскромсать невнимательного рыбака (видео)

Рыбак из Австралии Джош Хатчинс стал жертвой нападения агрессивной акулы. Инцидент произошел в нескольких метрах от побережья Кокосовых островов. Видео произошедшего опубликовано в Instagram.

На кадрах показано, как к Джошу, стоящему по колено в воде, устремляется небольшого размера хищник. Мужчина отбивается от агрессивной рыбы удочкой, а его друг Кейн кричит: "Выбирайся! Выбирайся оттуда!".

По словам рыбаков, акулы съедали все, что они ловили.

"Конкретно эта акула преследовала рыбу до самой ноги Джоша и так перевозбудилась, что врезалась в его ноги и проскочила дальше", – вспоминает Кейн.

Читайте также: Акулы окружили туриста на побережье. Его реакция попала на видео

Ролик сначала появился в Twitter, а затем и в Instagram. "Если дикая природа не пытается тебя убить, то действительно ли ты в Австралии?" – пошутил в комментариях один из пользователей Сети.

Напомним, рыбак Дин Батлер из австралийского города Форстер (штат Новый Южный Уэльс) снял на видео нападение большой белой акулы на его лодку – хищница откусила часть винта. Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед кружила вокруг мужчины в лодке.