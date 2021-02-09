Акулы окружили туриста на побережье. Его реакция попала на видео

15-летняя жительница Новой Зеландии Элиза Сквайр сняла на видео жуткую сцену: как в прибрежных водах пляжа Эхоп купальщик спасается от двух акул, которые оказались на опасном расстоянии от него. Видео произошедшего опубликовало издание News Com Au.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как турист, имя которого не раскрывается, плавает на мелководье, не догадываясь о появлении хищников. В какой-то момент он вынырнул из воды и, услышав испуганные крики отдыхающих, устремился к берегу.

Видео: facebook.com/AdamWilks

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Отец автора ролика Фил отметил, что на пляже собралась огромная толпа туристов, пытавшихся спасти пловца.

"Люди кричали: "Акула, акула!". Нужно понимать, что эта местность – естественная среда обитания акул, и отдыхающим следует соблюдать осторожность", – добавил он.

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В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, рыбак Дин Батлер из австралийского города Форстер (штат Новый Южный Уэльс) снял на видео нападение большой белой акулы на его лодку – хищница откусила часть винта.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед окружила мужчину в лодке.