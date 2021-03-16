Алан Бадоев снял клип украинской группе, работающей в России: видео

Знаменитый украинский клипмейкер Алан Бадоев, который ранее показал редкое фото с отцом, снял клип для украинской группы Artik & Asti, которая уже давно проживает и выступает в России.

Яркий клип на песню "Истеричка" рассказывает жизненную о девушке, которую боль от предательства сделала только сильнее.

"Героиня не сломлена и завершает торжественную церемонию неожиданным поворотом!" – пишут на официальном YouTube-канале группы Artik & Asti.

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Поклонникам творчества группы и Алана Бадоева понравилась их новая совместная работа.

"Мне кажется, в сотрудничестве Artik & Asti и Бадоев есть какая-то сюжетная линия и дальше будет только развитие", "Artik & Asti + Бадоев – лайк не глядя", "Бадоев в своем стиле, я в восторге", – пишут в комментариях.

Напомним, ранее мы вспоминали лучшие видеоработы Алана Бадоева, снятые с популярными исполнителями.