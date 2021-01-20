Александр Эллерт показал умилительные фото себя и Ксении Мишиной в детстве

На фото маленькая Ксения Мишина позирует в милом платье и банте

Победитель "Холостяка" и возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт, который ранее показал их будущих детей, снова умилил поклонников. В этот раз в Instagram-Stories звезда опубликовал архивные фото – свою и Ксении Мишиной в детстве и в настоящее время.

Фотографии были подписаны знаменитой цитатой Элеонор Рузвельт на английском.

"Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты".

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На детском снимке Ксения Мишина, одетая в пышное платье и с бантом на голове, позирует с трубкой телефона на проводе.

Скриншот Instagram

А маленький Александр Эллерт гордо улыбается на камеру посреди леса.

Ранее Александр Эллерт ответил на популярный вопрос, был ли секс на проекте, а Ксения Мишина рассказала, как снимают сцены секса.