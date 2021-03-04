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Александр Маршал госпитализирован в предынсультном состоянии

4 марта, 09:22

Анна Пономаренко

Накануне артисту стало плохо в его доме в Барвихе

Рок-музыкант и певец Александр Маршал (настоящее имя – Александр Миньков) госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что 63-летнему музыканту, экс-солисту группы "Парк Горького" накануне стало плохо в его доме в Барвихе. Врачи приехали на вызов и доставили Александра в больницу.

Александр Маршал / Фото: Facebook

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Александр Маршал известен как участник групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы" и "Парк Горького", а также как сольный исполнитель. Отметим, что артист числится в базе "Миротворца", а также он был внесен СБУ в список лиц, которым запрещен въезд на Украину за "незаконное пересечение государственной границы Украины".

Ранее мы сообщали, что Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. Мы также сообщали, что российского актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией.

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